Leo Meixners CubaBoarisch 2.0-Live im Parktheater im Kurhaus in Göggingen

Live am Di 30. April 2019 // 20 Uhr

Augsburg Göggingen Parktheater, Tanz in den Mai (Tickets: www.parktheater.de, ab 37,-)

Ob Salsa, Son oder Landler - Leo Meixner, ehemaliger Sänger der deutschlandweit gefeierten CubaBoarischen, ist zwar in Bayern daheim, aber durch seine vielen Reisen nach Kuba musikalisch auch dort groß geworden. Als jüngster Spross der Band brachte er frischen Wind und einen juvenilen Einfluss aus Pop und Rap mit auf die Bühne.Jetzt ist die Zeit reif für einen neuen kreativen, musikalischen Cocktail aus Rum, Pop und Bavaria. Nach der Abschiedstour der CubaBoarischen macht sich Leo Meixner mit seiner eigenen Band CubaBoarisch 2.0 auf die Reise. Mit auf der Bühne: die schon von den Fans der CubaBoarischen heiß geliebte Sängerin Yinet. Im Duo lassen die beiden ihre Seelen verschmelzen: die bayerische mit der kubanischen. Welch ein Genuss für Ohren und Augen!Marinus Wagner und Philipp Treichl blasen dazu virtuos einen bayerisch-südamerikanischen Marsch, Boris von Johnson heizt mit flotten Latinrhythmen an der Percussion die Stimmung an, Csaba Schmitz lässt seine Drumsticks dazu tanzen während der so coole wie erdig-alpine Groove von Funk- und Soulbassist Bernhard Lackner direkt in die Hüfte geht!So fließen derzeit im Chiemgau die Wasser der Alpenseen mit denen von Karibik und Pazifik zusammen und sprudeln einen frischen Wellengang daher auf dem sich herrlich surfen lässt. Selbstverständlich mit einem lässigen Hüftschwung! Und wer weiß, an welchen musikalischen und geografischen Ufern Leo Meixner und sein CubaBoarisch 2.0 noch anlanden werden. In unserer globalisierten Welt vermählen sich Tradition und Moderne aus verschiedensten Kulturen herrlich miteinander. www.leomeixner.deLeo Meixners CubaBoarisch 2.0 live27. April 2019 München, Lustspielhaus30. April 2019 Göggingen, Parktheater3. Mai 2019 Kössen (A), VAZ Kaiserwinkl4. Mai 2019 Bayreuth, Forum Naila24. Mai 2019 Hersbruck, Mittelschule25. Mai 2019 Übersee, Alm Festival30. Mai 2019 München Neuried, Festzelt31. Mai 2019 Gersthofen, Festzelt1. Juni 2019 Vagen, Festzelt6. Juni 2019 Unterschleißheim, Festzelt7. Juni 2019 München Grünwald, Alter Wirt14. Juni 2019 Kronach, Festspielbühne15. Juni 2019 Staffelstein, Seebühne16. Juni 2019 Tirschenreuth, Seebühne19. Juni 2019 Stuttgart, Olymp-Jazz-Festival28. Juni 2019 Pfarrwerfen, Kulturverein30.Juni 2019 Woodstock der Blasmusik3. Juli 2019 Ulm-Senden, Musikfest13. Juli 2019 Freilassing, LOK-Welt20. Juli 2019 Nördlingen, Blasius Festival24. Juli 2019 Immenstadt, Klostergarten3. August 2019 Eching, Brass Wiesn17. August 2019 Sommerhausen, Stadtfestival