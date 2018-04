"Lederhosn Amore auf CD"-D´Hundskrippln veröffentlichen Debüt CD

Am 6. 4. erscheint eine absolut Hörenswerte CD die man nicht mehr aus dem Player nehmen möchte. Die Hunskrippln sind ungezogen und gerissen aber auch vielseitig talentiert. Neben den klassischen Bandinstrumenten haben sie zwei Saxophone, eine Tenorhorn und eine Poasune im Aufgebot.Die Band wurde im Laufe der Zeit stilistisch rockiger und kreierte wie auch auf der neuen Platte zu hören durch die Kombination aus Rocksounds und ausgefallenen bajuwarisch angehauchten Bläserarrangements einen einzigartigen Sound.In diesem Soundgewand hat die Kapelle zum Beispiel den 90er Jahre Hit " Teenage Dirtbag" der amerikanischen Band Wheatus gecover. In ihrer Version heißt das Stück "Gloana Bauer"Die Hundskrippln haben diese geniale Version erst im Studio aufgenommen und ein Musikvideo zusammen mit dem Riegler Hias gedreht. Auch Bayern 3 endetdeckte den Song und nahm ihn wochenlang fest ins Programm auf. Diese Song wurde ausserdem noch einer der Wies´n Hits.Diesen Erflog beflügelte die Band und dann ging es ins Studio um das jetzt erscheinende Debüt Album einzuspielen. Die Songs haben es ordentlich Krachen lassen auf dem Silberling. Der Titelsong gibt sofort Vollgas. Italien und Bayern oder anderst ausgedrückt Dolce Vita, Lederhosn, Amore, Oktoberfest und Weißbier, das Leben könnte nicht schöner sein.Verpackt in einem treibenden Rocksong ist diese Message der Schlüssel zum Partyparadies.Härter geht es bei "Ja oder Nein" zur Sache.Ein Power Riff der Strom Gitarren ,unterstützt von deftigen Hörnern die durch Mark und Bein gehen.Sturmfrei handelt von bekannten Freunden einer feucht fröhlichen Hausparty. " Der Oane" ist zum Beispiel eine aufrichtige Danksagung an eine der wichtigsten Personen im Leben der eigenen Mutter.Genau wie es im " Biergarten" sein soll, so klingt auch der gleichnamige Titel. "Geile Nocht" ist der Ultimative Partysong egal ob Morgendlicher Kopfschmerz und Hangover. Die Jungs lieben es auf ihrem Album geradlinig, heftig und doch herzlich. Sie machen gelile, rockige Mucke mit explizitem Bläseralarm und urwitzigen Texten. Darum Lederhosen und Dirndl an und abrocken. Mehr gibt es zu der geilen Mucke nicht zu sagen. Doch natürlich sich die Scheibe zulegen