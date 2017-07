Laute und leise Töne zum Feierabend Günzburger Kultursommer: Sommerkonzert der Städtischen Musikschule am Dienstag, 4. Juli

Auftreten werden unter anderem das große Bläserensemble, das Cello-Ensemble, das große Percussion-Ensemble und die Bigband der Musikschule. Aufgelockert wird das Programm durch Gesangseinlagen und durch die Auftritte der musikschuleigenen Popband.Bereits im letzten Jahr gab die Musikschule ein Stelldichein beim Kultursommer und bewies mit ihrer bunten Liedauswahl Qualität und Umfang ihres anspruchsvollen Repertoires. „Auch in diesem Jahr wollen wir einen Beitrag zum kulturellen Angebot in Günzburg leisten und den Zuhörern eine Auswahl unseres Könnens zeigen“, erklärt Jürgen Gleixner. Zudem könnten die Schüler Open Air-Luft schnuppern. „Und das auf einer der schönsten Eventbühnen in Günzburg“, so Gleixner.