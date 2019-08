L’aupaire – neue Single “Rainmaker“ aus dem kommenden Album „Reframing“

Vorab gibt es heute die neue Single "Rainmaker". Der Song erzählt von Menschen, die glauben, das Wetter beeinflussen zu können. Dafür hat sich L'aupaire von etlichen Videos inspirieren lassen und schließlich selbst recherchiert. Der Song reiht sich perfekt ein in das umfassende Thema des Albums. ‚Reframing‘, das bedeutet Umgestaltung, „aus etwas Schlechtem etwas Gutes machen“. „Das geht wirklich“, findet er, „weil wir vieles selbst beeinflussen und Dinge verändern können, wenn wir das nur wollen“. So hat er den Rausch der Jahre, in denen er aus dem Koffer lebte und mit seinem ersten Album „Flowers“ von Auftritt zu Auftritt zog, hinter sich gelassen. Vorbei die Zeit, in der er auf der Bühne den ekstatischen Entertainer gab, aber nach der Show zu nichts mehr zu gebrauchen war und ins Bett ging, während seine Band um die Häuser zog. In den vergangenen drei Jahren, in denen er kein einziges Mal aufgetreten ist, hat er die für ihn persönlich „krasseste Entwicklung“ vollzogen, indem er gelernt hat, „bei mir selbst zu bleiben und mich von Meinungen abzuschotten“.L’AUPAIRE - Reframing Tour (Teil 2)Di., 08.10.2019 Leipzig, Naumann’sMi., 09.10.2019 Münster, Gleis 22Fr., 11.10.2019 Erfurt, Kalif StorchSa., 12.10.2019 Köln, Luxor (Nachholshow)So., 20.10.2019 AT-Wien, ChelseaDi., 22.10.2019 Stuttgart, Im WizemannMi., 23.10.2019 Mainz, KUZFr., 25.10.2019 Essen, Zeche Carl