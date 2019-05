Anzeige

Kultursommer startet in Günzburg

Am 2. Juni starten wir mit der Auftaktveranstaltung „Kultursonntag. In Günzburg. Entdeckungen und Inspirationen für die ganze Familie“.

Von 15-19 Uhr sind Groß und Klein zu einem kreativen Nachmittag eingeladen. Die Bücherei, das Heimatmuseum, Krass e.V., Off-Art, die Tourist-Information Günzburg-Leipheim und die Volkshochschule haben das Programm auf die Beine gestellt. Ein Rätsel mit tollen Gewinnen verbindet die Stationen.



UNTER ANDEREM GIBT ES



Kinderstadtführung mit Start im Dossenberger Hof – Beitrag Tourist-Information Günzburg-Leipheim



Poesie von der Leine - Gedichte zum Pflücken im Dossenberger Hof – Beitrag Volkshochschule



Basteln aus Büchern im Dossenberger Hof – Beitrag Bücherei



Baustellenführungen und Kinderrallye im Heimatmuseum – Beitrag Heimatmuseum und Historischer Verein



Führung 3. Kunstpreis der Stadt Günzburg und Malworkshop im und am Amtsgericht – Beitrag Off-Art



Alle malen mit! Straßenmalaktion im Hofgarten – Beitrag Krass e.V.







Der Eintritt ist frei. Einen Infostand finden Sie an diesem Nachmittag im Hofgarten.







Weitere Informationen zu den Angeboten sowie das Gesamtprogramm des Kultursommers, auch zum Download, finden Sie unter www.guenzburger-kultursommer.de. Das Programmheft liegt in öffentlichen Einrichtungen wie der Tourist-Information oder dem BürgerServiceCenter aus.







Schon jetzt möchten wir Sie auf ein weiteres Highlight aufmerksam machen: „Günzburg tanzt!“. Am Abend des 20. Juli sorgen mit Vorführungen und Schnupperworkshops die Tanzschulen Panorama und Corazon, die Tanzgruppe Durandarte und die Line dance Gruppe des VfL Günzburg auf dem Markplatz für Freude und Bewegung.

Gefällt mir