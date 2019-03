Die „Kontor Sports 2019 - My Personal Trainer“ Compilation ist die perfekte musikalische Begleitung für das wöchentliche oder auch tägliche Sportprogramm. Der Käufer erhält 40 top aktuelle Hit-Tracks in 3 Mixen für die unterschiedlichen sportlichen Phasen, optimal eingerahmt von einem Warm Up- und einem Cool Down-Teil. Egal also ob es sich um ein kurzes Warm-Up oder den passenden Mix zum Joggen handelt, mit diesen Tracks und Mixes ist man stets in besten Händen und macht einen Personal Trainer fast überflüssig - in Kombination mit dem günstigen Preis ein unschlagbares Argument für die „Kontor Sports 2019“!TRACKLIST:CD1:WARM UP01. LOST FREQUENCIES FEAT. JAMES BLUNT - MELODY (OFENBACH REMIX)5KM POWER RUN MIX02. EL PROFESOR FEAT. LAURA WHITE - CE SOIR? (HUGEL VIP REMIX)03. LOUD LUXURY X ANDERS - LOVE NO MORE04. TOM GREGORY - HONEST (OLIVER MOLDAN REMIX)05. DJ ANTOINE FEAT. ERIC ZAYNE & JIMMI THE DEALER - LOVED ME ONCE (DJ ANTOINE VS MAD MARK 2K19 MIX)06. MIKE CANDYS - PUMP IT UP07. CALMANI & GREY - TIME OF OUR LIVES08. AMI.BLOOM - FINALLY09. STEREOACT & JAQUES RAUPÉ FEAT. PETER SCHILLING - TERRA TITANIC (ANSTANDSLOS & DURCHGEKNALLT REMIX)10. MARCAPASOS - BLOWN JOB (RELOADED)5KM WEEKEND RUN MIX11. EDX - SILLAGE12. NORA EN PURE - DON’T LOOK BACK13. CALIPPO - THINKING ABOUT YOU14. TESS CLARE - LOVEY (SYLVAIN ARMAND REMIX)15. SONS OF MARIA - BREAK THROUGH16. LOVRA - MY BEAT17. DANIEL PORTMAN - VULNERABLE18. TOM NOVY & MILKWISH - DREAM CATCHER19. XUL ZOLAR - HEX (BEN DELAY REMIX)20. JACK NOVA & DEDWORK - LOST & FOUNDCD2:10KM RUN - THE NEXT LEVEL MIX01. VIZE - GLAD YOU CAME02. KEANU SILVA - FINE DAY03. SULTAN + SHEPARD - HIGH ON EMOTION04. ADAM TRIGGER - OLÉ (HUGEL REMIX)05. KAV VERHOUZER & SJAAK - STAP VOOR STAP06. ATB FEAT. CONOR MATTHEWS & LAUR - BODY 2 BODY07. ARTY - PERFECT STRANGERS08. ARMIN VAN BUUREN - BLAH BLAH BLAH09. NEELIX - CHEROKEE10. BASSJACKERS - THE RIDDLE11. AFROJACK X JEWELZ & SPARKS - ONE MORE DAY (NICKY ROMERO REMIX)12. W&W - RAVE CULTURE13. CALVO - ON THE MOVE14. DAVE202 - BLIZZARD15. ERIC CHASE - DREAMS THAT WE HAVE16. ANGEMI FEAT. RE BEL - SHOW YOUR FLAME (D-STROYER REMIX)17. JEROME VS BEATFIGHTERZ - SKY18. JEBROER, ANITA DOTH - EIN MARATHON19. RAN-D - ZOMBIE (GAMMER FLIP REMIX)COOL DOWN20. NERVO FEAT. RYANN - EMOTIONAL