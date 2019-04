KONI, TOM BAILEY & ANE – DON’T LET ME GO

In den Hypem Music Blog Charts erlangte er somit zehnmal Platz 1.Sein "Drake - One Dance (Koni Remix)" wurde allein über 20 Millionen mal gestreamed.Eigene Tracks auf Bakermats Label „Big Top Amsterdam“ und bei „Columbia“ folgten.Nun ist Koni mit seinem eigens geschriebenen Song „Don’t Let Me Go“ zurück.Mit dabei der englische Sänger Tom Bailey & die spanische Sängerin Ane.„Don't Let Me Go" erzielte bei Spotify bereits in kürzester Zeit über 800.000 Streams.Konis Sounddesign zeichnet sich durch gitarrengetriebene Melodien aus, die er mit modernen elektronischen und urbanen Elementen vermischt. Dies macht seine Musik so unverkennbar und beschert ihm mittlerweile eine enorm große Fanbase.