Klüpfel & Kobr „Draussen – Die Thriller Tour“ -Live im Ulmer Roxy-Tickets im Vorverkauf-Ein Interview mit den Autoren

: Sie kommen jetzt mit einem Thriller auf Tournee. Wie entstand die Idee zu demThriller?l: Wir haben ja schon mal ein Buch ohne Kluftinger gemacht und ohne Spannung, nur mit Humor, das war „In der ersten Reihe sieht man Meer“, als wir über die Urlaubsreisen an die Adria in den 80ern geschrieben haben. Nun wollten wir wieder was ohne Kluftinger machen und diesmal auch ohne Humor, nur mit Spannung. Daraus ist dann „Draußen“ geworden.Wie lange haben sie an dem gearbeitet?: Ein wenig länger als an einem „normalen“ Kluftinger-Roman. Die Recherche zu DRAUSSEN war weit umfangreicher, wir mussten uns in verschiedene Themenbereiche ziemlich einarbeiten, etwa die Prepper-Szene, die Fremdenlegion oder die Frage der Störanfälligkeit deutscher Stromnetze. Und dann spielt der Thriller auch nicht vor unserer Haustür, sondern in Brandenburg. Auch konzeptionell konnten wir ja gar nicht auf Vorhandenes zurückgreifen, mussten erst einen gemeinsamen Ton fürs Buch finden.So haben wir etwa 18 Monate gebraucht.: Wenn man ihre Bücher ließt, fragt man sich. Wie kommen sie auf die Ideen?: Tja, wenn wir das wüssten. Lange genug überlegen, viel Zeitung lesen, die Augen offen halten…: Es geht um einen Mann der Cayenne töten will. Warum?: Cayenne und ihr Bruder wissen seit dem Tod ihrer Eltern, dass sie kein normales Leben mehr führen können - denn seit diesem Tag müssen sie stets befürchten, dass man hinter ihnen her ist. Und eines Tages ist es so weit, das Mädchen steht im Wald dem Mann gegenüber, der sie töten will - weil sie Dinge über ihn weiß, die ihm und ein paar anderen gefährlich werden könnten. Doch Cayenne ist auf diesen Moment vorbereitet...: Sie kommen mit Ihrem Buch auch nach Ulm. Wie wird die Lesung ausschauen?: Das war nicht ganz so leicht zu konzipieren wie unsere Kluftinger-Leseshows, denn die Texte sind ja nicht humorvoll. Dennoch wollten wir wieder ein Programm haben, bei dem die Leute auch viel zu lachen haben. So entstand eine einzigartige Mischung aus Comedy und Thriller.: Wird sie ähnlich wie die Kluftinger?Wie der Kollege es sagt: Ja und nein. Wir beide werden unseren „Bühnen-Ichs“ treu bleiben, zwischen den Texten gibt es viel zu lachen, aber wichtig war es uns auch, dass die für sich stehen, ernst bleiben. Und so freue ich mich auch schon auf einen Moment der knisternden Spannung, der gebannten Stille auf der Thriller-Lesetour.: Was schreiben sie lieber. Kluftinger oder Thriller?: Immer das, was wir gerade schreiben.Michael Kobr: Es tat gut, für den Thriller mal nicht den Druck zu spüren, unbedingt humorvoll schreiben zu müssen. Das hat gut getan, aber letztlich ist es die Abwechslung, die das Leben bunt macht.: Wird es einen weiteren Kluftinger geben?: Mal sehen.