Klänge der Heimat -Live im Januar im Günzburger Forum- Der Vorverkauf hat begonnen

Gemeinsame Auftritte mit den Kastelruther Spatzen oder Duette mit ihrem Freund Oswald Sattler ebneten den Weg zu einer erfolgreichen Karriere.2003 waren sie die Neuentdeckung der Volksmuskszene. Seither begeistern sie ihre Fans mit einer Mischung aus heimatlichen Liedern und volkstümlichen Schlagern, klassischen Melodien, aber auch sakralen Klängen mit besinnlicher und beruhigender Wirkung.Die beeindruckende Harmonie der vier großartigen Stimmen vermittelt die Hingabe des Gesangs und die Ehrlichkeit der Lieder.Ihre Hiterfolge wie “Der Frieden in den Bergen", "Du bist mein Kind " und Gipfel im Abendschein" dürfen auch bei Ihrem Konzert in Günzburg nicht fehlen. Ein Hauch Südtirol, das Flair der Dolomiten und musikalische Grüße von der Seiser Alm werden die Besucher erfreuen.Es war im Herbst des Jahres 1994, als sich vier Kastelruther Männer trafen, um ihre gesanglichen Fähigkeiten zu erproben. Sie liebten das gemeinsame Singen und hatten Freude an der traditionellen Musik. Die Erstbesetzung bestand aus Martin Rier als 1. Tenor, Robert Sattler als 1. Bass, Thomas Planer als 2. Bass und Ewald Mahlknecht als 2. Tenor.Auf den Hütten der Seiser Alm und in den Wirtsstuben der umliegenden Orte fanden die ersten Aufführungen statt. Das Quartett war gerne gesehen und wurde auch gerne gehört.Das Kastelruther Männerquartett war geboren.Im Jahre 1996 kam für Thomas Planer, der aus beruflichen Gründen aussteigen musste, Michl Kreil als 2. Bass neu hinzu. Michl war mit Freude und Humor dabei und begleitete das Quartett viele Jahre bei den Auftritten.Mit ihrem Debüt-Album „A luschtig’s Liadl mit an Jodler“ im Jahre 2003 ließen sie die typischen Südtiroler Volkslieder neu aufblühen. Gleich darauf im Jahr 2004 erschien dann ihr Weihnachtsalbum „Oh du stille Zeit“. Die Volksmusikbranche wurde spätestens bei diesem Album auf das Quartett aufmerksam; es folgten viele Auftritte wie Volksmusikabende, Kirchenfeste, Messen, Hochzeiten, Gottesdienste, Musikantentreffs und Veranstaltungen.Es folgten die ersten Konzerte im In- und Ausland, oft gemeinsam mit Oswald Sattler, aber auch einige Weihnachtskonzerte mit den Kastelruther Spatzen durfte das Männerquartett mitgestalten.Im Jahre 2008 erfolgte dann eine Umbesetzung der Mannschaft. Martin Rier und Michl Kreil stiegen aus, was natürlich eine sehr große Lücke hinterließ. Das Männerquartett, welches nur mehr aus zwei Sängern bestand, dachte ans Aufhören. Da aber noch Konzerte geplant waren, wurden neue Sänger gesucht. Stefan Kaser und Josef Gruber kamen ins Quartett und waren durch ihre besonderen Stimmen und dank ihrer Musikalität eine Bereicherung.Mit viel Liebe und Einsatz arbeitete die neue Formation an der Produktion „Ein Dankeschön für jeden Tag“. Lied für Lied bietet das Album ein besinnliches Klangkonzert, das dem Zuhörer eine beeindruckende Leistung von vier Stimmen liefert, die sehr harmonisch zusammenklingen. Man hört an der Hingabe des Gesangs und der Ehrlichkeit der Lieder, dass religiöse Titel den Musikern Freude und Bestimmung zugleich sind. Lieder, wie das getragene „Abendfrieden", "Ich bete an die Macht der Liebe" oder "Ave Maria" sind klingender Beweis dafür. Das Album hat durchwegs eine beruhigende und besinnliche Wirkung.Höhepunkte des Albums sind mit Sicherheit die vier Duette mit Oswald Sattler. Die vier Musiker arbeiten schon seit längerer Zeit Seite an Seite mit ihrem Freund und Musikbegleiter.Mit der CD "Harmonie in Lied und Leben", die das Kastelruther Männerquartett im Sommer 2012 vorstellte, gelang ein ansprechendes harmonisches Album, das eine Mischung von klassischen, heimatlichen und volkstümlichen Liedern sowie christlichen Schlagern aufweist.2013 nahm das Kastelruther Männerquartett das Album "Weihnachtsfrieden" auf. Es lässt den Zuhörer in die Welt des traditionellen Liedgutes eintauchen mit bekannten Titeln wie "Der Engel des Herrn", "Wintermächt`ges Schweigen" oder dem "Andachtsjodler". Die feine Instrumentalmusik stammt von der beliebten Südtiroler Familienmusik Fischnaller aus Lüsen und vom Männerquartett als Weisenbläser.Da das Kastelruther Männerquartett sehr viele Kirchenkonzerte gibt, beschlossen die vier Sänger Stefan, Ewald, Robert und Josef 2015 eine neue CD mit kirchlichen Liedern aufzunehmen. Beim Album "Wenn die Kirchenglocken läuten" mischten sie ältere Kompositionen mit Neueren. So entstand ein hörenswertes Werk, welches den besonderen Klang und die gute Harmonie der vier Stimmen nochmals unterstreicht. Lieder wie "Der Frieden in den Bergen", "Du bist mein Kind". " Gipfel im Abendschein" oder " Und heilig ist der Herr" stehen bei Konzerten ganz oben auf der Wunschliste des Publikums.Die musikalische Brücke von Südtirol ins österreichische Salzkammergut schlagen die beiden bezaubernden Schwestern und Grand Prix Siegerinnen SIGRID & MARINASie bringen nicht nur Melodien aus Ihrer Heimat mit, sondern auchdie schönsten Bilder aus Ihrer Region. Sigrid & Marina sind seit ihremSieg beim "Grand Prix der Volksmusik" aus der Volksmusik-Welt nicht weg zu denken.Ihre Heimatverbundenheit, Bodenständigkeit und Herzlichkeitund natürlich ihre wunderbaren Stimmen sind das, was die die Fans sosehr lieben.SIGRID & MARINA – zauberhafte Königinnen des volkstümlichen SchlagersJung – sympathisch – dynamisch und temperamentvoll – so präsentiert sich das beliebte Geschwisterpaar aus dem Salzkammergut und versteht, sein Publikum herzerfrischend mit zeitgemäßen Schlagern, verträumten Balladen, traditionellen Volksliedern und stimmungsvollen Hiterfolgen zu verzaubern.Erfolgsbilanz:- 2004 ausgezeichnet mit dem begehrten „Herbert-Roth Preis“ als bestes Nachwuchs-DuoGrand-Prix-Sieger 2007 in Wien - gemeinsam mit den Zillertaler Haderlumpen. Beim internationalen Finale gingen sie als überragende Sieger hervor und erlebten ein wahres „musikalisches Märchen“!Im „Musikantenstadl“ wurden sie für ihr Album mit dem Siegertitel „Alles hat zwei Seiten“ mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet; noch nie zuvor in der 22-jährigen Grand Prix Geschichte, wurde ein Siegerlied in so kurzer Zeit - innerhalb von nur 4 Tagen nach dem Grand Prix Sieg - zu Gold.Durch Fleiß und Herzenswärme und durch ihre vielen Fans und Freunde kann das Geschwisterpaar auf unzählige große Live-, Tournee- und TV-Auftritte in Österreich und Deutschlands zurückblicken.In all den Jahren durften die Beiden unzählige Hitparadensiege verbuchen und viele Auszeichnungen entgegennehmen. Sie zeigen Dauer-Präsenz in den erfolgreichsten TV-Shows:Die Besucher dürfen sich freuen, auf zwei liebenswerte „Mädels“ aus dem schönen Salzkammergut - ein Geschwisterpaar, faszinierend für Auge und Ohr.Heimatliche Klänge, traditionelle Melodien und volkstümlichen Schlager werden präsentiert von Kulmbachs Rundfunkmoderator Rainer Ludwig: