Kabarett ohne Worte im Parktheater im Kurhaus- Mehr als 1.000 Plakate kommen zum Einsatz

LIVE ZU ERLEBEN AM 2. NOVEMBER um 19.30 Uhr im Parktheater im Kurhaus in GöggingenHintergrundinformationen: Mit dem Ersatz des gesprochenen Dialogs durch das Umblättern von auf 1000 Plakate gedruckten knappen Sätzen schuf das Komikerduo OHNE ROLF vor zwanzig Jahren eine einzigartige Kleinkunstform. Die beiden Luzerner Plakatkünstler Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg entwickelten ihre „Erlesene Komik“ in der Folgezeit konsequent weiter und präsentierten 2004 ihr erstes abendfüllendes Programm, das mit dem Schweizer Innovationspreis SurPriX ausgezeichnet wurde. Außerdem erhielt das Duo u. a. 2011 den Wilhelmshavener Knurrhahn, 2014 den DeutschenKleinkunstpreis und 2015 den Deutschen Kabarett-Preis. Derzeit tourt es mit seinem vierten Programm „Seitenwechsel“ durch den deutschsprachigen Raum.