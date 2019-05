Justine Preuth: Viele Leute die aus anderen Fangruppen gemobbt wurden, finden bei uns eine " Fanfamilie"- Ein Interview mit den Verantwortlichen einer Fangruppe

Thomas Rank: Wie kam die Idee, die Wahren zu gründen?

Thomas Rank: Wie würdet ihr die Gruppe beschreiben?

Thomas Rank: Erzählt mal bitte, was ihr mit den Jungs erlebt habt?

Thomas Rank: Trefft ihr Einzelentscheidungen, oder werden die gemeinsam getroffen?

Thomas Rank: Was ist euch am Wichtigsten in der Gruppe?



Thomas Rank: Wie seht ihr den Umgang in der Gruppe?



Thomas Rank: Was würdet ihr ändern, wenn ihr das könntet?



Thomas Rank: Würdet ihr es heute noch einmal so machen, wie am Anfang?

Thomas Rank: Wie lange gibt es diese tolle Gruppe schon?

Es war eine sehr spontane Idee. Ich weiß noch das ich damals, April 2016, Fan wurde und in eine Fangruppe gegangen bin. Dort mochte man mich, außer die Gründerin der Gruppe, die mochte mich nicht. Warum? Weil ich zu der Zeit in Bünde gelebt und gewohnt habe. Es war echt mies und nach einer kurzen Zeit wurde ich dann aus der Gruppe verwiesen. Darauf wurde ganz spontan die Idee geboren eine eigene Gruppe zu machen. Ich habe dann zusammen mit 7 oder 8 Leuten die WahreEhrlichs4ever ins Leben gerufen :)Die Idee kam von der Gründerin, sie hatte die Idee das sich andere Fans austauschen können und Natürlich auch Freundschaften binden könne.Ich kann da nichts sagen, da ich noch nicht dabei war.:Puhh… So genau weiß ich das gar nicht mehr. In einer anderen Gruppe kam irgendwie aus irgendeinem Grund die Idee auf eine eigene Gruppe zu gründen. Erst war das eigentlich nur Spaß, doch dann hat Jussy die Gruppe erstellt, ein paar Leute eingefügt und zack war die Wahre da. Wir hätten damals nie gedacht, dass wir einmal so groß werden.: - Ich bin sozusagen die Gruppenmami :) ... ich mache irgendwie alles: vom Admin bis hin zu Projekten die ich mit meinem Team plane. Im Moment besteht unser Wahreteam aus 9 Leuten, darunter meine Admins für die Whatsapp Gruppe und die sozialen Netzwerke, mein Druckteam für die gruppeneigenen Merchs, unserer Zeichnerin und Redakteurin der Fanzeitschrift. Ich stecke da als Gründerin überall mittendrin und schaue in jeder Abteilung des Teams nach, ob meine Leute Hilfe brauchen, suche mit ihnen neue Ideen und plane Aktionen :):Damit die andere Fans immer auf den laufenden sind, und das sich keiner Ausgeschlossen fühlt.i:Ich bin einer Admins und bin dafür zuständig Fragen auf FB und Instagram zu beantworten und in der Gruppe darauf zu achten das alles in Ordnung ist.Ich bin einer der Admins in der Gruppe und werde dort auch gerne mal als “Papa” betitelt. Heißt ich habe ein Auge darauf, dass die Regeln eingehalten werden und werde bei Bedarf auch mal etwas ‘lauter’. Gleichzeitig bin ich aber auch immer Ansprechpartner, falls jemand ein Problem oder eine Frage hat. Ansonsten bearbeite ich ab und zu Bilder oder Videos für die sozialen Netzwerke und antworte dort auch mal auf Nachrichten.Gute Frage. Ich würde sie als Familie bezeichnen. Die Gruppe in Whatsapp hält zusammen und es gibt wirklich nur sehr sehr selten Streit. Durch die Wahre haben sich Freunde gefunden und sogar Partner, die nun zusammen sind. Die Wahre ist ein Ort der Ruhe und Zusammenhaltes, egal ob in Whatsapp oder auf den sozialen Netzwerken. Viele Leute suchen bei uns Zuflucht, da sie von andern Fangruppen gemobbt wurden. Daher beschreibe ich die WahreEhrlichs4ever als eine Famile... eine Fanfamilie :):Nicht nur die größte Gruppe sondern auch eine tolle Gruppe wo alle Spaß habeni:Die Gruppe ist wie eine kleine Familie in der man sich austauschen kann und einfach Spaß hat. Viele lernen auch neue Freunde kennen.t, etwas verrückt und hilfsbereit. Sie ist einfach eine kleine perfekt unperfekte Familie mit allem was dazu gehört.Huii, da gibt es vieles schönes, aber das schönste Erlebnis war, als die EB die WahreEhrlichs4ever als einen Fanclub ... eine eigenständige Fangemeinde anerkannt haben. Das war für mich persönlich das schönste überhaupt, da ich damit nie im Leben gerechnet hätte. Sie helfen uns seitdem bei unseren Merchs und ab und zu bekommen ich und ein Admin sogar Termine im Büro oder vor einer Show zum "Interview" um Aktionen zu besprechen ... das hätte ich mir echt nicht erträumt :):Ich persönlich nix aber es ist immer schön die Shows zu besuchen:Ich war bis jetzt nur in den Shows der beiden und hab sie persönlich noch nie getroffen.Zu viel… Meine 1. Show 2015, die Stadionshow 2016 bei der ich zum 1. Mal Fans aus WhatsAppGruppen getroffen habe, mein 1. Meet and Greet und und und… Doch am wichtigsten finde ich, dass ich durch die Jungs viele neue Freunde kennengelernt habe ohne die ich nun nicht da wäre wo ich heute bin. Und dafür bin ich mega dankbar.auf Gleichheit und Frieden. Wir wollen das alle Fans gleich sind bei uns und das jeder jedem friedlich gegenüber steht. Jeder Fan ist gleich, egal ob er noch nie oder schon 400 mal in einer Show der EB war :)e:Das in der Gruppe freundlich umgegangen wird und sich keiner Ausgeschlossen fühlt.Und Nartürlich gegen den Fanhaß kämpfen:Das alle nett zueinander sind und man sich gegenseitig Respektiert.:Ich finde es wichtig, dass jeder einfach Fan sein kann wie er es möchte. Dazu gehört für mich ein respektvoller Umgang. Ohne Neid oder das Gefühl vermittelt zu bekommen man wäre als Fan weniger oder mehr wert als ein anderer.:Zu 99% entscheiden wir im Team alle zusammen. Es kommt vor das ich z. B. neue Merchideen nur mit den Druckfeen bespreche oder Aktionen nur mit meinen Admins. Es kommt auch vor das ich als Gründerin mal einen Alleingang mache, aber wie gesagt: zu 99% wird alles in einer Teamgruppe abgeklärt :):Die treffen wir immer gemeinsam.:Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.:Entscheidungen besprechen wir immer gemeinsam.:Das alle Fans sich gut verstehen und die Gruppe jeden Tag von ihren 150 Mitgliedern mit vielen verschiedenen Themen genutzt wird. Es ist so gut wie nie ruhig darin und das freut mich sehr :):Das alle Spaß haben und freundlich umgehen:Das alle sich gegenseitig Respektieren und ein netter Umgangston herrscht. Natürlich achten wir auch darauf das die Regeln eingehalten werden und kein Mobbing stattfindet.:Respekt… Das jeder einfach so sein kann wie er/sie ist, ohne Angst haben zu müssen dumm angemacht zu werden. Gerade weil dort so viele verschiedene Menschen zusammen kommen. Und ich bin echt froh zu sehen wie gut das klappt :):Als sehr liebevoll und freundschaftlich. Es gibt kaum Streit und jeder akzeptiert jeden :):Positiv, also die Mitglieder gehen freundlich Miteinander um.:Es gehen alle respektvoll miteinander um und wir sind wie eine Familie.:Ich finde ihn Hammer. Klar gibt es immer mal wieder kleine Zankereien, aber bei über 150 Leuten ist das ja normal. Doch die meiste Zeit ist es einfach friedlich und harmonisch, man kann über die EB quatschen oder über privates… Es gibt immer jemanden, der ein offenes Ohr hat und wenn jemand ein Thema nicht interessiert hört er weg. Man hilft sich gegenseitig und das ist einfach schön zu sehen.:Schwere Frage. Ich persönlich finde als Gründerin alles perfekt so wie es ist. Ich freue mich immer über neue Follower in Facebook und Instagram und ich überlege ob wir auch auf Twitter wieder mehr machen sollen, aber das sind nur kleine Ziele, die ich persönlich anstrebe :) ... im großen und ganzen ist es perfekt so wie es ist :)Melanie:Ich Persönlich würde nix ändern, so wie es ist es gut:Das diese Streitereien unter den Fans aufhören und sich einfach alle füreinander freuen.:Das die Leute mal lernen die Quelle gleich zu einem Bild dazu zu schreiben…Nein Spaß. Ich finde die Gruppe gut so wie sie ist :):Ja, auf jeden Fall :):Ja Klari:Ab dem Zeitpunkt wo ich dabei bin würde ich die meisten Dinge auf alle Fälle wieder so machen. Es macht einfach richtig Spaß und die Gruppe ist zu einem Teil meines Lebens geworden.:Ja. Ich denke jede Entscheidung, die wir jemals getroffen haben hat uns zu dem gemacht was wir sind… Und daran möchte ich nichts ändern.seit dem 15.09.2016Die Gruppe gibt es schon seit September 2016Jacki: Seit 15. September 2016:Ähhh… spickt bei den Antworten der anderen Admins…:Natürlich. Die WahreEhrlichs4ever ist für jeden etwas, ob jung oder alt, alle sind willkommen. Aktuell ist die jüngste in unserer Whatsapp Gruppe 13 und die ältesten sind über 50. Ob in Whatsapp oder in den sozialen Netzwerken, jeder ist jederzeit überall bei uns herzlich willkommen :):Natürlich kann jeder dabei sein, man kann uns in Facebook oder Instagrameinfach eine Nachricht schreiben.:Es dürfen alle dabei sein die Spaß am Fansein haben, einfach uns auf Instagram oder Facebook anschreiben.Es ist egal wie alt man ist, wo man herkommt oder wie viele Shows man gesehen hat. Hauptsache man mag die EB und hat kein Problem mit mehreren hundert Nachrichten am Tag (die man natürlich nicht alle lesen muss :D)Wenn man in die WhatsAppGruppe möchte am besten uns auf Facebook oder Instagram über unsere Seiten eine Nachricht schicken.