Julian David: "Der deutsche Schlager kann sehr sexy aber auch sehr schlimm sein"- Ein Interview mit dem Shootingstar der Schlagerszene über seine neue Single

Julian David hat in nächster Zeit einige Fernsehauftritte. Doch vor es soweit ist, habe ich mit Ihm ein Interview geführt.

: Die „ Bild“hat geschrieben „Der deutsche Schlager ist sexy“ wüden sie das unterschreiben?: Schlager kann sehr sexy, er kann aber auch sehr schlimm sein (lacht). Der Schlager hat so viele Facetten. Was ich am Schlager sexy finde, ist, dass er einfach gute Laune macht und seit Jahrzehnten Generationen verbindet.. Sie haben mal gesagt: Jede Etappe ist ein wichtiger Schritt. An welcher Etappe sehen sie sich heute?:Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren, wollte raus, etwas erleben, etwas bewegen. Ich bin ein Entdecker, probiere mich gerne aus. Ich habe keine Angst mehr davor zu scheitern. Gehen, laufen, rasen, hinfallen, aufstehen und alles wieder von vorne. Das gehört mit dazu. Alles, was ich bisher erleben durfte, war ein Schritt dort hin, wo ich heute stehe. Auf den Schlagernächten des Jahres, darf ich zusammen in einer Riege mit Andrea Berg und Howard Carpendale auftreten. Gerade starte ich die große Spektakulär-TV-Promotion-Tour für meine neue Single. Und ich bin noch lange nicht am Ende.: Sie waren Gründer und Frontmann der Gruppe voxxclub. Wie war für sie die Zeit dort?:Das war meine wilde Studentenzeit. Wir waren sehr schnell sehr erfolgreich. Unser Hit „Rock Mi“ hat doppelt Gold und einmal Platin bekommen. Es waren zweieinhalb intensive Jahre, in denen ich viel gelernt habe. Diese Zeit hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Das Beste an der Band waren die vielen Reisen und die Menschen, die ich unterwegs kennen lernen durfte.: Ihre neue Single heisst SPEKTAKULÄR . Wie lange haben sie an der Single gearbeitet?:Das kann ich so gar nicht sagen. Gearbeitet habe ich an mehreren Nummern gleichzeitig. Ich wollte den perfekten Song für mich, Schlager mit Gute-Laune-Garantie. Dafür habe ich mir bewusst Zeit gelassen. Ich singe von Themen, die mich und meine Freunde, Familie, aber auch die Fans bewegen. In meinem aktuellen Lied „Spektakulär“ geht es um mehr als um Liebe. Es geht darum, den Moment zu leben. Die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Sie nicht TROTZ, sondern WEGEN ihrer kleinen Fehler zu lieben. Wenn du die Nummer hörst, hast du sofort Lust zu tanzen und mitzusingen.: Wann wird es ein Album geben?:Ganz ehrlich? Das Album könnte schon morgen fertig sein. Ich habe so viele tolle Titel in den letzten Monaten eingesungen. Sehen tue ich die neue Scheibe erst nach einer weiteren Single. Und dann vielleicht nach noch einer (lacht). Aber wer weiß. Ich habe gelernt, es ist besser, die Sache langsam und gründlich anzugehen.: Sie haben in den nächsten Monaten einige Fernsehauftritte. Wie bereiten sie sich darauf vor?:Fernsehauftritte sind immer eine große Sache und ich bin nach über 60 TV-Terminen auch heute immer noch aufgeregt und spüre das Lampenfieber. Mit keinem Medium erreicht man so schnell so viele Menschen. Da muss wirklich alles sitzen. Manchmal tun mir die Gäste im Hotelzimmer neben mir etwas leid, denn meistens übe ich auch noch nachts. Oder singe mich früh morgens warm. Besonders groß ist die Spannung vor Live-Sendungen. Was da passiert, passiert halt. Da rettet dich dann nichts mehr. Aber ich habe gehört, dass ich in solchen Situationen besonders stark bin (lacht).: Wie sehen sie die Deutsche Schlagerszene aufgestellt?Der deutsche Schlager erlebt gerade einen richtigen Boom. Und ich freue mich, Teil der neuen Lust am Schlager zu sein. Dieses Musikgenre war aber auch zu Zeiten, als man sich noch kleinlaut zum Schlager bekannt hat, sehr erfolgreich. Schlager war immer da, er ist da und wird immer da sein. Weil er Freude be- und verbreitet.: Vollenden sie bitte den Satz:“Meine Fans sind für mich.....:SPEKTAKULÄR, Hollywood und einfach die besten der Welt!