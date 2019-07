Jürgen Becker kommt ins Parktheater im Kurhaus nach Augsburg/ Göggingen- Ein Interview zum bevorstehenden Auftritt mit dem Moderator der WDR Mitternachtsspitzen

TICKETS FÜR DIE VERANSTALTUNG GIBT ES HIER



: Sie kommen mit dem Programm „ Volksbegehren“ ins Parktheater nach Augsburg / Göggingen. Wie kam der Titel dieses Programms zu Stande?Spätestens seit der Me too-Debatte ist vielen bewusst, wie sehr das Begehren unser Verhalten bestimmt. Nach neuesten Forschungen denken z.B. Männer 60% des Tages an Sex. 60%! das wundert viele. Das heißt, nur 40% an Fußball.: Arbeiten sie Permanent an dem Programm?Ja, schließlich halten einem die Machos an den Schaltstellen der Macht weltweit in Atem.: Es ist ja umschrieben mit der „ Kulturgeschichte der Fortpflanzung“. Was muss man sich darunter vorstellen?Im Sex kommt das Tierhafte in uns zum Vorschein, wir spüren, wir sind Tiere und werden es immer bleiben. Und das beschämt uns, stehen wir doch eigentlich über dem Tier, wir sind doch die Krone der Schöpfung, die sich eben nicht durch Natur, sondern durch Kultur auszeichnet. Doch viele Brüche in der Kulturgeschichte hängen mit dem Begehren zusammen.: Sie bitten zum Blick durch das Schlüsselloch. Was werden die Besucher dort sehen?Etwas, was vielleicht einige Zuschauerinnen schonmal erlebt haben. Es kommt ja schon mal vor, dass die Frau abends spät nach Hause kommt und mitkriegt: Der Mann sitzt noch vorm Computer und ist auf einer Seite mit abstoßendem und ekligem Inhalt. Sie wissen, was ich meine: Er ist auf der Website der AfD.Oder auf einer Pornoseite. Das ist nicht unwahrscheinlich. Denn über ein Drittel des gesamten Datenverkehrs im Netz hat pornographischen Inhalt. Allein in Deutschland werde pro Sekunde 30000 Pornographische Filme heruntergeladen. 10% der Frauen und 60% der Männer konsumieren mindestens einmal die Woche Pornos im Netz! Und jetzt kommt: 70% der pornographischen Daten werden an Werktagen zwischen 9 und 17 Uhr herunter geladen. Da wundert man sich doch, dass in Deutschen Büros überhaupt noch gearbeitet wird. Der Begriff Gleitzeit bekommt eine völlig neue Bedeutung.:Sie haben eine Ausbildung als Grafischer Zeichner bei 4711 eine Ausbildung gemacht, und einen zweiten Bildungsweg , ein Fachhochschulstudium der Sozialarbeit eingeschlagen. Wie kam es, dass sie Kabarettist geworden sind?Bei 4711 war ich für Tosca zuständig. „Mit Tosca kam die Zärtlichkeit“ - das ist von mir. Und das war ja damals schon Kabarett. Mit Tosca kommt ja nicht die Zärtlichkeit, das ist ja eher ein Verhütungsmittel.: Was sagen sie zur Politik, wenn jeder Politiker alles kann?Politiker sind wie Kabarettisten: Autodidakten.: Sie Moderieren seit fast 30 Jahren die Mitternachtsspitzen im WDR. Sind sie lieber im Fernsehen oder auf der Bühne?Das eine schließt ja das andere nicht aus. Auch das Programm „Volksbegehren“ wurde in der ARD übertragen. Aber auf Tour bin ich sehr gerne, gebe dem Publikum hinterher Freibier aus und höre zu, was sie mir zu erzählen habe. Das möchte ich auf keinen Fall missen.: Können sie etwas über die Sendung erzählen?Die Mitternachtsspitzen sind die älteste Kabarettsendung im Deutschen Fernsehen, gemeinsam mit Wilfried Schicker, Susanne Pätzold und Uwe Lyko machen wir uns monatlich mit unserem treuen Publikum einen“schönen Abend“. Der WDR lässt uns alle Freiheiten und das kosten wir genüsslich aus.: Wie viele Auftritte haben sie jährlich?Ca. 100: Sind sie schon mal im Parktheater aufgetreten? Wenn ja, wie hat es Ihnen gefallen?Nein, und das gefällt mir. Ich lerne immer gerne etwas Neues kennen.: Auf was dürfen sich die Besucher freuen?Auf die Erkenntnis, dass die Wörter „Lust“ und „Lustig“ denselben Stamm haben.Und eine Antwort auf die Frage, was das alles mit der aktuellen Politik zu tun hat.: Was möchten sie den Menschen mit auf den Weg geben?Die ernsten Dinge humorvoll zu betrachten und die den Humor ernst zu nehmen. Dann kommt man am besten zurecht.: Warum sollte man sie unbedingt Live erleben?Weil das Fernsehen nur ein Hilfsmittel sein kann, wenn man etwas sehen möchte, was in der Ferne passiert.Das authentischere Erlebnis ist immer das, was man vor Ort live serviert bekommt. Das erklärt gefüllte Fußballstadien genauso wie tausende Kabarettveranstaltungen in Deutschland. Darin sind wir Deutsche übrigens Weltmeister: In keinem Land der Erde gibt es soviele Comedy-und Kabarett-Live-Events wie bei uns. Das hätte uns doch noch vor 80 Jahren niemand zugetraut.