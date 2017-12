Judith Williams telefoniert für Drachenkinder-Morgen am Spendentelefon für Benefizaktion eines Ulmer Radiosenders

„Da bin ich natürlich dabei“, antwortete Judith Williams spontan, als Radio 7 anfragte, ob sie sich vorstellen könne, eine Stunde lang am Spendentelefon zu sitzen. „In den letzten Wochen habe ich ja während der Sendung ‚Die Höhle der Löwen‘ eher Geld ausgegeben, morgen geht der Weg in die andere Richtung. Ich werde schauen, dass viel Geld für die Radio 7 Drachenkinder reinkommt.“Seit 2005 sammelt Radio 7 mit verschiedenen Aktionen Geld für die sendereigene Charity-Aktion „Drachenkinder“. Traditionell findet in diesem Zusammenhang in der Vorweihnachtszeit der Radio 7 Spendenmarathon statt. 42,195 Stunden lang können die Hörerinnen und Hörer telefonisch oder online auf radio7.de spenden. Insgesamt konnten mit mehr als sechs Millionen Euro über 1.300 Projekte, Einrichtungen und Familien unterstützt werden. „Wir freuen uns über jeden Betrag, egal ob ein paar Cent oder gleich mehrere tausend Euro“, so Ursula Schuhmacher, Leitung Radio 7 Drachenkinder.