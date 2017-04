Jonathan Zelter:EIN TEIL VON MEINEM HERZEN - DIE WEDDING EDITION 2017 // Download-VÖ 27.04.2017  

Die tiefe Verbundenheit zweier Menschen, die unbedingte, ehrliche Liebe, die ewige Treue - Ein Teil von meinem Herzen beschreibt all das mit jedem Ton und jedem Wort.Die Deutsch-Pop-Ballade Ein Teil von meinem Herzen hat schon unzählige Liebende tief im Herzen berührt und begleitete in den zurückliegenden Jahren Liebeserklärungen, Hochzeitsanträge. Liebessschwüre und sogar Eheversprechen bei Trauungen.Jonathan Zelter: „Für mich als Songwriter gibt es kein größeres Lob und kein größeres Geschenk, als dass zwei Menschen ein Lied von mir zu einem Teil von ihrem Herzen und Leben machen, indem sie sich dazu die ewige Treue versprechen."So viele Emotionen setzen Impulse: Jonathan Zelter und ADTV Trendscout Markus Schöffl haben es einfach ausprobiert. Erst im Studio, dann auf dem Parkett. Das Ergebnis: Eine neue Version im 3/4-Takt, Ein Teil von meinemHerzen als langsamer Walzer!Im Walzerschritt aus dem Alltagstrott, einfach mal traumhaft romantisch aus der Reihe tanzen - dürfen zur Wedding Edition bereits vergebene Herzen als auch Singles. „Die Ballade und Hochzeiten sind wie geschaffen zum Tanzen“, dachte sich ADTV Trendscout Markus Schöffl, der die Hochzeitswalzer-Idee im letzten Sommer gemeinsam mit dem 22-jährigen Singer-Songwriter in einer Fernsehsendung geboren hat. Keine Angst vor Staub und Plüsch! Auch das Walzer-Arrangement trägt die jugendlich-frische Handschrift des vor allem fürseine Texte geschätzten Wahl-Mannheimers. Die Wedding Edition feierte auf der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung des INTAKO in Düsseldorf Premiere. Im Herzen der Tanz-Szene, erarbeitet und vorgestellt mit einer Choreographie von ADTV Trendscout Markus Schöffl, "mit neuenWedding-Ansätzen und kleinen Hochzeitstanzfiguren, die genau zu dem Titel passen." Zum 50. INTAKO 2017 (Internationaler Tanzlehrer-Kongress), den Deutschlands größter Tanzlehrerverband, der ADTV,ausrichtet, wurden in der Osterwoche mehr als 2500 Tanzlehrer und Tanzfans aus aller Welt begrüßt.Ein Teil von meinem Herzen - Die Wedding Edition ist vom ADTV empfohlen und wurde auf der INTAKO ausgezeichnet als "Hochzeitswalzer des Jahres 2017".Gelegenheit zum Paartanzen gibt es übrigens nicht nur bei Hochzeiten!