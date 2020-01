Jörg Knör kommt ins Parktheater nach Augsburg/ Göggingen

JÖRG KNÖR KOMMT AM19.FEBRUAR UM 19.30 UHR INS PARKTHEATER

Hintergrundinformationen: Der Komiker und Parodist Jörg Knör hatte seinen ersten Fernsehauftritt mit 15 Jahren in der Sendung „Am laufenden Band“ mit Rudi Carrell; bereits zwei Jahre später führte er als Fernsehansager durch das Vorabendprogramm des WDR. In den 1990ern moderierte er im ZDF „Die Jörg Knör Show“. 2005 parodierte er in der Sat.1-Comedyshow „Talk im Tudio“ berühmte Prominente aus der Politik. Mit Soloprogrammen steht er nun seit 40 Jahren auf der Bühne.