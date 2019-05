Jerome ist seit 10 Jahren das Aushängeschild für Kontor!-Neue Single

Auch medial hat sich JEROME eine weitflächige Präsenz erarbeitet. Nachdem er jahrelang die Samstagabend-Show auf Radio Energy Hamburg bestritt, ist er seit 2014 jeden Freitag und Samstag Primetime bei Radio Hamburg on Air.Seit Anfang 2017 ist Jerome in allen Bundesländern präsent, seine Mixe werden von Sunshine Live, Planet Radio, Kiss FM, BigFM, Radio Top40, Radio Gong Würzburg, Leipzig Beatz und Radio Fantasy ausgestrahlt.Selbst die Lufthansa ist auf den Geschmack des Hamburgers gekommen und bindet Jeromes DJ Mixe seit 3 Jahren in ihr Bordprogramm ein.Nebenbei produzierte er 5x die Hymne der Nature One und einmal der Mayday.Von den Qualitäten des DJs und Produzenten überzeugt, holte H.P. Baxxter ihn als Jurymitglied von „X FACTOR“ (VOX) in sein Kompetenzteam.Seit 2017 ist er Support Act bei allen Terminen der Scooter Tour.Nun ist Jerome mit frischem Sound zurück um die Playlisten dieser Welt zu erobern.