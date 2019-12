Jeder Song eine Überraschung - Celtic Woman veröffentlichen ein Wehnachtsalbum

15 Lieder von We Wish you a Merry Christmas bis zu Feliz Navidad verzaubern die Hörer. Besonders stechen die vier Musikerinnen durch ihre Stimmen heraus. Glockenrein, aber doch mit Spannung nehmen sie den Hörer mit auf eine Weihnachtliche Reise.Die Irische Musikgruppe besteht aus drei Sängerinnen und einer Violinistin. 2004 hatte Sharon Brown und David Downes, dem ehemaligen Direktor der Tanzshow Riverdance gegründet. Das Reportoire der Gruppe umfasst sowohl auf die Gruppe arrangierte Lieder in keltischer TraditionMit diesem Album haben sich die Musikerinnen selbst übertroffen. Musik vom Feinsten. Diese CD gehört in jeden gut sortierten Plattenschrank.Obwohl man viele Lieder kennt, ist jeder Titel eine Überraschung. Ein Musikalischer Adventskalender.Musik vom Feinsten. So kann das Fest der Festeein wunderschönes Fest für die ganze Familie werden