JEBROER – Radikal neue EP

RADIKAL beginnt mit dem Multi-Platinum Erfolg (und zeitgleich der ersten offiziellen Single) ENGEL, welcher zusammen mit dem legendären Hardstyler PAUL ELSTAK und DR. PHUNK entstanden ist. Das Musikvideo ist eine Antwort auf die Aufruhr der Priester und Christen, die die vorherige Single KIND VAN DE TEUFEL (KIND EINES TEUFELS) stark kritisiert hatten.Die Absicht von JEBROER war es, die Menschen mit dem Song zum Springen und Tanzen zu bringen, stattdessen wurden seine Shows durch Drohungen der Christen abgesagt. Durch die Kontroverse wurde der Song zu einem großen Erfolg.Das schockierende und für Furore sorgende Musikvideo zu KIND VAN DE TEUFEL (KIND EINES TEUFELS) kann bis heute mehr als unglaubliche 26 MILLIONEN Views auf YouTube aufweisen! Der Song landete in dutzenden Charts auf #1!JEBROER legte noch einen drauf und veröffentlichte ENGELTJE mit einem ebenso schockierenden Video. Es wurde bisher mehr als 20 MILLIONEN Mal auf YouTube geklickt.Der zweite Track der EP ist der fesselnde Hit LEBEN NACH DEM TOD, auf welchen direkt der Über-Song EIN MARATHON, zusammen aufgenommen mit Anita Doth (2 Unlimited), folgt.EIN MARATHON macht die Menge wild und lässt sie jede Tanzfläche zu stürmen. Das Finale der EP bildet jenen Song, der JEBROER's Karriere von 0 auf 100 in die Höhe schnellen ließ: KIND EINES TEUFELS!Sein Hit KIND EINES TEUFELS bildet bei jedem Live Gig den Höhepunkt! Wenn Jebroer auftritt, will jeder diesen Song hören.Sei es bei seinen Auftritten auf Festivals, seiner eigenen Tour oder der Show „Jebroer 4 Life“ - KIND EINES TEUFELS reißt immer alles ab! Besonders seine treuen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind große Anhänger der Tracks und singen den gesamten Text lautstark mit!RADIKAL - ein besonderes Geschenk an seine Fans und ein weiterer Meilenstein des Ausnahmekünstlers JEBROER!JEBROER 4 LIFE!