Jay Khan präsentiert das Video zu seiner neuen Single "Hochexplosiv"

Dem ehemaligen Mitglied der erfolgreichen Boyband US5 ist es gelungen, diese mit nichts auf der Welt zu vergleichende Emotion in ein textlich hochexplosives Gewand voller Feuer, Leidenschaft und Sehnsucht zu hüllen.Du bist hochexplosiv, pures DynamitEine von Millionen, oh mi corazonDu bist hochexplosiv, meine Nummer einsSpür' die Euphorie, wenn du mich ansiehstDu bist hochexplosivJay Khan geht seinen Weg als Singer-Songwriter mit „Hochexplosiv“ konsequent weiter, nachdem er 2019 bereits mit der ersten und einzigen deutschen Version des Aventura-Hits „Amor (Obsesión)“ einen für ihn wichtigen Meilenstein setzen konnte. Dabei vertraut er – wie schon bei seiner vorherigen Single – erneut auf das Produzenten-Team Alphajungz, das Jay einst gemeinsam mit seinen langjährigen Kollegen Sammy Naja und Frederik Bund in Berlin gegründet hat. In Zusammenarbeit mit Philip Kellogg ist zu dieser Single ein Musikvideo entstanden, das über den Dächern Berlins gedreht wurde und die großen Gefühle des Songs so auch visuell auf eindrucksvolle Weise transportiert. Weibliche Unterstützung bekommt der Engländer diesmal von Ex-GNTM-Beauty Brenda Patea.Der erfolgreiche Musiker versetzt seine Fans mit diesem treibenden Track in einen euphorischen Zustand, in dem sich „das Kribbeln im Bauch“ zu einem „tobenden Feuerwerk“ steigert – verbunden mit der Hoffnung, dass dieses magische Gefühl niemals vergeht. Der Song ist auch als Message zu verstehen, immer an dieses große Glück zu glauben, es zu erkennen und mit Haut und Haar zu (er)leben, wenn es unvermittelt vor einem steht. Hochexplosiv. Pures Dynamit. Und ein Jay Khan, dessen Worte einen heißen Herbst 2019 garantieren!