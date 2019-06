JAY KHAN: Ex-Boyband-Star interpretiert Boyband-Hit, "Amor (Obsesión)" ab sofort im Handel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Jays neue Single ist eine Adaption des internationalen Boyband-Hits „OBSESIÓN“, mit dem Aventura vor über 15 Jahren die Charts stürmte und alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere Wochen Platz eins belegte. Ein Boyband-Hit interpretiert von einem Ex-Boyband-Star: Jay Khan schwelgt mit den Musikfans der 90er-Jahre in Erinnerungen und schafft den Spagat, einen Ohrwurm vergangener Tage in einem neuen, modernen Gewand erstrahlen zu lassen.Dieser Hit vereinte einst Menschen auf der ganzen Welt – und nun vereint Jay Khan verschiedene Einflüsse, um diese Sommerliebe erneut in die Welt hinauszutragen.Der auf Kuba geborene und in Berlin aufgewachsene Feature-Artist QBANO, der 2016 als IL CUBANO bei DSDS für Furore sorgte und dessen Videos mittlerweile millionenfach geklickt werden, steuert die Portion Latin-Power bei, die Jays erster Single im Label ELECTROLA das gewisse Etwas verleihen. In dem in Spanien entstandenen Musikvideo zu „Amor (Obsesión)“ ist die Brasilianerin Nathalia Congalves für das südamerikanische Flair verantwortlich.Die Finalistin der vergangenen „Bachelor“-Staffel auf RTL ist die perfekte Hauptdarstellerin des Clips, um die Botschaft dieses emotionalen Sommerhits auch bildlich zu transportieren.Produziert von Jay Khan und dessen Partner Sammy Naja hat „Amor (Obsesión)“ die Lizenz zum Feiern, Glücklichsein und sich der Liebe hinzugeben. Die erste und einzige deutsche Version des Mega-Hits erscheint in einer Pop-Version feat. QBANO sowie als „Fox Mix“, der mit Schlager-Elementen versehen die Sommerparty des Jahres verspricht. Zwei Wörter, die alles sagen: „Amor (Obsesión)“. Zwei Männer, die Lust auf eine Sommernacht machen, die nie zu Ende geht: Jay Khan feat. QBANO.Und das ist erst der Anfang! Bereits jetzt steht fest, dass Jay weitere Boyband-Interpretationen in der Pipeline hat. Für die Schlager- und Boyband-Fans lautet daher die Devise: Der Sommer 2019 beginnt genau … jetzt!