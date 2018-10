Jan Lubert:" Mitten im August war es im Proberaum schon Weihnachtlich" -Ein Interview zum Gastspiel des Glas Blas Sing mit ihrem Weihnachtsprogramm in Vöhringen

: Ihr kommt mit „ Süßer die Flaschen nie klingen“ nach Vöhringen. Was kann man sich darunter vorstellen?Süßer die Flaschen nie klingen ist unser Weihnachtsprogramm. Da gibt es feinste Flaschenmusik und beste Unterhaltung zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest.: Ihr versprecht ein „ Konzert der besonderen Art“. Was wird an diesem Konzert besonders sein?Ein Konzert von GlasBlasSing ist immer ein besonderes Konzert. Wir haben Instrumente, die sonst keiner hat, wir spielen darauf Lieder, die man so noch nie gesehen oder gehört hat. Bei unserer Weihnachtsshow verteilen wir reichlich Geschenke, lassen es schneien und es gibt viele andere musikalische Überraschungen, die wir hier natürlich noch nicht verraten wollen.:Fängt man im Sommer schon mit dem Weihnachtsprogramm an?Die Proben fingen im Sommer an. Wir haben uns im Rekordsommer bei 30 Grad in unseren Proberaum eingeschlossen und fleißig gebastelt. Manchmal war es schon sehr weihnachtlich mitten im August.: Kommen nur Klassische Weihnachtslieder, oder auch modernes?Es kommt alles drin vor. Kitschige Weihnachtslieder, schöne Weihnachtslieder, klassische Weihnachtslieder, moderne Weihnachtslieder und gar keine Weihnachtslieder.: Es heißt ihr habt Lieder mit reichlich unpassenden Melodien versehen. Was muss man sich darunter vorstellen?Unser Weihnachtsprogramm ist für Leute, die sich auf Weihnachten freuen, aber auch für die, die schon seit August von dem ganzen Weihnachtsgetue die Schnauze voll haben. Darum wird es bei uns auch Lieder geben, die überhaupt nicht zur Weihnachtszeit passen. Inklusion ist da das Stichwort. Wir wollen keinen ausschließen. Jeder ist in unserem Weihnachtsprogramm willkommen.: Warum sollten die Leute das Weihnachtsprogramm unbedingt erleben?Die Frage verstehe ich nicht. Es gibt keine Alternative, das Programm muss man einfach erleben, weil wir das schönste Weihnachtsprogramm, seit es Weihnachtsprogramme gibt, haben.