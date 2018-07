JAN BLOMQVIST – DISCONNECTED – Part Two- Neue Single

Jan Blomqvist‘s neues Album „Disconnected“, das im September erscheinen wird, spielt mit getrennte Verbindungen, unverständlichen Erzählungen und der Flucht aus der Realität. Es wird folgerichtig ebenfalls „Disconnected“ sein.Nachdem im Mai „Part One“ seiner EP-Serie erschien, folgt jetzt Jan Blomqvists zweiter Teil "Disconnected - Part Two" und steuert mit einem weiteren Satz verführerischer Stimmungssetzer auf das kommende, brandneue Album hin.Von der schüchternen und doch packenden "Maybe Not" bis zum mystischen "Synth For The Devil" bietet "Disconnected - Part Two" zwei neue Schnitte, mit denen sich die Welt der Tanzmusik verbinden kann!