ITALIA CON AMORE Shakespeare trifft Italo-Hits – ein großer Musical-Spaß

Die zwei für den Eröffnungsabend engagierten Schauspieler wollen lieber Shakespeare spielen als mit der Liveband des Sohnes Italo-Hits spielen. Aber ein bisschen Improvisation, eine Prise Liebe und viel Herzblut machen das Unmögliche möglich. Mit viel italienischem Charme entsteht eine moderne Version von Romeo & Julia samt Hits von „Azzurro“ bis „Tornero“ und von „Al Bano“ bis „Zucchero“. Selbst La Mamma lässt sich zum Mitsingen überreden. Und wie sich das für ein Musical gehört, sind die wahren Höhepunkte die dramaturgisch perfekt inszenierten Songs. Ein großer Spaß nicht nur für alle Italiener im Herzen und alle Deutschen mit Herz für Italien.Für „Italia con amore“ hat sich Regisseur und Autor Michael Tasche ein großartiges Ensemble aus exzellenten Münchner Sängern und Schauspielern zusammengestellt: Mr. Rat Pack und Münchner Stimmwunder Sandro Luzzo als, klar: Gastronom Sandro, die stimmgewaltige Soul/Funk-Diva und Pop-Sängerin Lipa Majstrovic, herrlich besetzt als La Mamma!, der vielseitige Tenor mit komödiantischem Potential Michael Odendahl als Lukas und Romeo sowie die Musicalspezialistin Sarah Kornfeld als Julia. Begleitet werden die erfreulich frisch arrangierten Songs von Manfred Manhardt am Piano, der u.a. auch an der August-Everding-Akademie in München lehrt, sowie an den Gitarren von Christoph Schultheiss, der mit verschiedenen internationalen Musicalproduktionen durch Europa tourt. Die Vollblutmusiker und Darsteller singen sich mit so viel Können und Leidenschaft durch die letzten 40 Jahre „Hitalia“, dass man gar nicht anders kann als mitsingen.