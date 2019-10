INFOS AUS DEM LANDRATSAMT GÜNZBURG- Seniorentanz und Verschiedene Veranstaltungen

Am Samstag, 12. Oktober 2019, kann Problemmüll an folgenden Orten abgegeben werden:in Aichen, am Parkplatz beim Gemeindehausvon 8:00 – 8:30 Uhr,in Ursberg, am Parkplatz beim Bauhof, Prämonstratenserstraße 14 von 9:00 – 10:15 Uhr,in Neuburg, am Parkplatz der Turnhalle, Dr.-Lecheler-Straße von 10:45 – 11:30 Uhr,in Aletshausen, am Parkplatz bei der Kirche, Kirchenstraße von 12:00 – 12:45 Uhrund in Breitenthal, am Sportplatz beim Sportheim von 13:15 – 14:00 Uhr.Mosten in der KreisheimatstubeAm Sonntag, 13. Oktober 2019, ist die Kreisheimatstube Stoffenried ab 14:00 Uhr geöffnet. Für drei Stunden „dreht sich alles um den Apfel“.Wie in früheren Zeiten wird mit der alten Mostpresse „gmooschtet“. Mit Muskelkraft werden die im Museumsgarten „geklaubten“ Äpfel gereinigt, zerkleinert und schließlich gepresst. Wer mithilft, darf natürlich den mit eigener Kraft gepressten frischen Apfelsaft probieren.Was übrigbleibt, kommt ins Mostfass in den Keller zum Gären.Zur Stärkung gibt es Apfelkuchen in verschiedenen Variationen und Kaffee oder aber ein naturtrübes Bier aus der Historischen Hausbrauerei.Ab 15 Uhr werden Führungen durch die Sölde angeboten.Die Smartphone-Sprechstunde in Jettingen-Scheppach, startet in ihre zweite Runde. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab 18. Oktober 2019 an vier aufeinander folgenden Freitagen jeweils in der Zeit von 15.30 bis ca. 17.00 Uhr sämtliche Fragen rund um Smartphone, Laptop, Tablet an die beiden Ehrenamtlichen, Anton und Simon Zucker, stellen.Die Smartphone-Sprechstunde findet diesmal in den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen-Scheppach, Oberer Angerweg 3, statt.Das Beratungsangebot ist eine Kooperation der Gesundheitsregionplus mit der Seniorenfachstelle, dem Freiwilligenzentrum Stellwerk und der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach.Eine Anmeldung zur Sprechstunde ist nicht erforderlich. Bestehende Rückfragen können jedoch gerne an die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach, Genoveva Heinzmann unterder Telefon-Nr. 08225/306-18 gerichtet werden.Eine neue Auflage des beliebten Landkreis-Seniorentanzes findet am Sonntag, 27. Oktober 2019 um 14:00 Uhr im Auwaldsportzentrum in Gundremmingen statt.Bereits zum achten Mal lädt Landrat Hubert Hafner unter dem Motto „Tanz mit - bleib fit!“ alle Senioren und Junggebliebenen dazu ein, das Tanzbein zu schwingen.Wie gewohnt sorgt das Musikduo „Caprice“ für die musikalische Tanzbegleitung. Für das leibliche Wohl sorgt die Seniorenfachstelle mit kostenlosem Kaffee und Kuchen.Eintrittskarten für diese Veranstaltung können ab sofort zu einem Preis von 1 Euro, im Landratsamt Günzburg – LandkreisBürgerBüro, im Kreishaus Krumbach oder im Rathaus Gundremmingen erworben werden.Bei weiteren Fragen steht die Seniorenfachstelle im Landratsamt Günzburg unter der Rufnummer, 08221/95235 gerne zur Verfügung.