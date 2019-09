HOUSE NATION IBIZA 2019 Compiled and Mixed by Milk & Sugar

„House Nation Ibiza 2019“ und schließen musikalisch den Sommer ab.Seit den 1970er-Jahren ist Ibiza der Hotspot für alle, die das Leben und die Musik zelebrieren. Der besondere Vibe der Baleareninsel macht sie bis heute in den Sommermonaten zum absoluten Place-to-be. Bald aber neigt sich die Saison dort für dieses Jahr ihrem Ende zu. Das besondere Lebensgefühl der „Isla Blanca“ lässt sich aber dank der neuen Ausgabe der "House Nation Ibiza"-Compilationreihe von Milk & Sugar gekonnt einfangen und für bevorstehende graue Herbstzeiten konservieren.Auf zwei CDs mit den Titeln "House Nation" und "Love Nation" bietet die umfangreiche Sammlung aktuelle Tracks aus dem Partyportfolio des Eilands, darunter international gefeierte Künstler wie Michael Gray, Todd Terry, David Penn, Maya Jane Coles, Oliver Schories, Lexer und Jimpster. Natürlich sind auch die Initiatoren Milk & Sugar selbst vertreten. Sie steuern dieses Jahr mit "Riding High (Qubiko Remix)" und "Love Is In The Air" gleich zwei fette Tunes bei.House Nation Ibiza 2019 erscheint am 11.10. als limitierte Doppel-CD- und Download-Edition!Minimix:Kauflink:_MORE INFOCD1 // HOUSE NATION1. Michael Gray - Take Me Back (Extended Mix)2. Low Steppa & Lady Alma - Make You Move (Original Mix)3. Mattei & Omich feat. Steff - It's A House Thing (Extended Mix)4. Milk & Sugar feat. John Paul Young - Love Is In The Air (Extended Club Mix)5. Alex Herrera - House Muzik (Original Mix)6. Copy Paste Soul - The Reverend (Saison Remix)7. Todd Terry feat. Jocelyn Brown & Martha Wash - Keep On Jumping (PEZNT Remix)8. David Penn - Dum Dum (Original Mix)9. Milk & Sugar, Andrey Exx - Riding High (Qubiko Extended Remix)10. Martin Ikin feat. Hayley May - How I Feel (Extended Mix)11. Rogerio Lopez & Tim Porta feat. Julie McKnight - Home (Yves Murasca & Rosario Galati Extended Remix)12. Adele:Be - Funkin 4 Two (Original Mix)13. Sebb Junior & Sammy Deuce - Throw The Dice (Extended Mix)14. The Ger-Man - Rckn By Myself (Extended Mix)15. Josh Butler - The System (Original Mix)CD2 // LOVE NATION1. Moe Turk - Made Up (Original Mix)2. Mihai Popoviciu - Inside Me (Original Mix)3. Ucha - Marseille (Extended Mix)4. Lexer - I Thought I Heard You Screaming (Extended Mix)5. Dandara feat. Anissa Damali - Pororoca (Mollono.Bass Remix)6. Alex Lo Faro - Es Vedra (Extended Mix)7. SOAME feat. Jinadu - Sun (Original Mix)8. Jeangu Macrooy - Aisa (FNX Omar Remix)9. Jimpster - Lightshine (Original Mix)10. Maya Jane Coles - Passing Me By (Original Mix)11. Markus Gardeweg & Tom Shark - Grand Piano (Extended Mix)12. Frankey - Dream (Original Mix)13. Mollono.Bass - In The Jungle (Original Mix)14. Oliver Schories - Maia (Original Mix)15. Martin Eyerer feat. ABBY - Turn Turn Turn (Chopstick & Johnjon Remix)