HOUSE NATION IBIZA 2018 Compiled and Mixed by Milk & Sugar

Mit dem unverkennbaren Vibe der Baleareninsel gespickt, entlässt sie uns energetisch in die dritte Jahreszeit. Nach bewährtem Prinzip, das schon den vorangegangenen Kopplungen hohe Chartplatzierungen bescherte, präsentieren die Münchner auf zwei CDs einen euphorischen Mix aus uplifting Housebeats und deepen Clubsounds.„House Nation Ibiza 2018“ hat Tracks von international gefragten Deutschlandexporten an Bord, darunter Claptone, andhim, Tube & Berger und Nick Curly. Aber auch altbekannte House-Legenden aus anderen Teilen der Welt wie Todd Terry aus den USA, Full Intention aus UK oder der Spanier David Penn geben sich die Ehre.Wie es sich für die Initiatoren eines solchen Projekts gehört, sind auch Milk & Sugar selbst mit einem Stück vertreten. Gemeinsam mit Roland Clark präsentieren sie „Need You In My Life“ im Superlover Remix.House Nation Ibiza 2018 erscheint am 28. 09. als limitierte CD-Auflage sowie als Download-Edition.CD1 // House Nation1. Angelo Ferreri & Moon Rocket - Main Piano (Original Mix)2. David Penn - Losing You (Original Mix)3. Distant People feat. Hannah K. - Rhythm of My Love (Angelo Ferreri Vocal Mix)4. Alaia & Gallo - Satisfied (Saison Remix)5. Claptone - Stronger (David Penn Remix)6. Todd Terry & Gypsymen - Babarabatiri (David Penn Remix)7. Rockers Revenge - Walking On Sunshine (Full Intention Remix)8. Milk & Sugar feat. Roland Clark - Need You In My Life (Superlover Remix)9. Ben Delay - To Be Free (Superdope Remix)10. Juloboy - Don’t Look Back (Extended Mix)11. Rogerio Lopez & Tim Porta feat. Julie McKnight - Home (Original Mix)12. Junior Jack, Tube & Berger - E Samba 2018 (Original Mix)13. Andrey Exx feat. Terri B! - Been A Long Time (Earth N Days Remix)14. Lissat & Voltaxx vs. Marc Fisher - Groovejet (Block & Crown Remix)15. Ben Delay - You Give Me Something (Extended Mix)CD2 // Love Nation1. Divided Souls & Samuri feat. Sio Blackwidow - North (Jus Nativ Remix)2. Meines feat. Angi - Feelings (Original Mix)3. Bona Fide - Momenat (Mollono.Bass Remix)4. Tinush - Struggle (Franky Rizardo Sunset Mix)5. Lexer - Who Else I Could Be (Original Mix)6. Marcus Worgull - Broad Horizons (Original Mix)7. Ucha - Sonsondergang (Dark Matter Remix)8. Zombies In Miami - Odissey (Frankey & Sandrino Remix)9. Sabb - Jeopardized (Original Mix)10. Oscar P & FNX Omar - Filtered African Blues (FNX Omar Remix)11. andhim feat. Högni - Stay Close To Me (Original Mix)12. Looney Roots - La Vida (Mollono.Bass & Stephan Zovsky Club Remix)13. Nolan feat. Forrest - C'est La Vie (P.A.C.O. Afterhour Remix)14. Clyde P, Tim Baresko feat. Jinadu - Wanna Know (Sonny Fodera Extended Mix)15. Nick Curly - Second Lick (Original Mix)