Hot, Hotter, Maluma! MALUMA: mit bombastischer neuer Welttournee zurück in Deutschland -Vorverkauf startet Morgen

Wo MALUMA auftaucht, sorgt er für Schnappatmung, seine Songs bringen ganze Arenen zum Beben. Auf Instagram folgen ihm 47 Millionen Fans, 22 Millionen abonnieren seinen Youtube-Channel. MALUMA jagt einen Rekord nach dem nächsten – seine Videos wurden über neun Milliarden Mal gestreamt und seine zwei ersten Tourneen haben knapp zwei Millionen Zuschauer angelockt.MALUMAs neue „11:11“-Welttournee übertrifft noch einmal alles und zeigt seine erstaunliche Vielfältigkeit: Die neue Show stellt mit futuristischen Elementen und dem Einsatz eines Arsenals an Lasern, audiovisuellen Effekten und Pyrotechnik seine bisherigen, bombastischen Shows sogar noch in den Schatten. Begleitet von seiner Liveband und zwölf Tänzern präsentiert MALUMA in perfekter Weise seine aufregende Mischung von Reggaeton, Mambo, Merengue und Balladen.Der Vorverkauf für die „11:11 World Tour“ von MALUMA startet am Freitag, 25. Oktober, ab 10.00 Uhr. Tickets gibt es dann ab 40,- Euro zzgl. Gebühren unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).