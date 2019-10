Hip-Hop trifft Electronic SALMO – Italiens Rap-Überflieger endlich in Deutschland

Der Vorverkauf für die „Playlist – Worldwide Tour 2020“ startet am Freitag, 4. Oktober. Tickets gibt es ab 31,- Euro zzgl. Gebühren unter www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.).Acht Jahre nach seinem Solo-Debütalbum ist SALMO, 1984 als Maurizio Pisciottu auf Sardinien geboren, längst eine feste Größe in Italien und weit darüber hinaus. Der kommerzielle Durchbruch lässt nicht lange auf sich warten, und das Publikum belohnt SALMOs Kreativität bereits beim dritten Album mit Platin. Was folgte, waren drei weitere Platinalben, das letzte, „Playlist“, erreichte sogar Vierfach-Platin, alle 13 Songs landeten in den italienischen Single-Top 20, die Streaming-Dienste dominierte er mit zwischenzeitlich acht Tracks gleichzeitig in den weltweiten Spotify-Charts, über 413 Millionen Views auf Youtube und einem Musikvideo-Release auf Netflix – allesamt Nova für einen italienischen Künstler.Ein Meister nicht nur des Wortes, sondern auch des Bildes, liefert SALMO konstant epische Musikvideos, mit denen er unter anderem mal ernsthaft ein Weltuntergangsszenario, mal satirisch einen Sommer, oder eine Hommage an Western- oder Gangsterfilme zeichnet. Längst ist er auch bei anderen Künstlern nicht nur als Musiker, sondern auch für sein filmisches Können bekannt: Das Multitalent, das seine musikalischen Wurzeln neben dem Hip-Hop auch im Punk und Hardrock hat, erschuf für Jovanotti für dessen „Sabato“-Musikvideo eine Kirmes, kurz darauf war er auch als Special Guest bei Jovanottis Stadiontour dabei.Die „Playlist“-Tour zu seinem aktuellen Album hat bislang bereits allein in Italien 220.000 Zuschauer begeistert, nun knöpft sich SALMO den Rest der Welt vor. Im Frühjahr 2020 kommen im Rahmen der Welttournee Fans in München, Hamburg und Stuttgart in den Genuss der einzigartigen, energiegeladenen Shows des außergewöhnlichsten Musikexport Italiens.Verpassen Sie nicht die erste Deutschland-Tour einer der zurzeit aufregendsten neuen Künstler!Weitere Infos unter www.united-promoters.com.SALMO – „Playlist Worldwide Tour 2020”So, 29.03.2020 Stuttgart LKADi, 31.03.2020 München TechnikumDo, 02.04.2020 Hamburg Uebel & Gefährlich