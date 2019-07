Zu dem man etwa mit der Liebe des Lebens getanzt hat, bei dem man an einen geliebten Menschen denkt.Sänger und Entertainer Marc Marshall zeigt in seiner Sendung auf einfühlsame Weise einmal mehr, was Musik schaffen kann.Mit seiner Band lässt er einprägsamen Momente seiner Gäste erneut aufleben, wenn er den jeweiligen Song live auf seine ganz besondere Art interpretiert.Für jeden löst die Musik persönliche Gefühle aus – Glück, Freude oder Trauer.