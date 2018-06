Herzgeflüster veröffentlicht neue Single-Ab Morgen zu haben

Jenny und Stefan sind auf der Bühne schon seit langem in verschiedenen Formationen zuhause, doch getroffen haben sie sich zum ersten Mal im Jahr 2008. Stefan spielte damals bei der Tanzband „Top-ClassX“, die per Zeitungsannonce eine neue Sängerin suchte. Darauf meldete sich Jenny, die eigentlich Bettina heißt aber während der Zeit bei Top-ClassX von den Bandmitgliedern den Namen Jenny verliehen bekam. Bereits bei Top-ClassX sangen Jenny und Stefan zahlreiche Duette, verstanden sich prima und starteten Ende 2014 ihr eigenes Duo „Take2“.Bereits Im Jahr 2014 trafen sich die beiden Freunde Stefan und Wolfgang, die sich seit den 80er Jahren kennen. Wolfgang erzählte von seinen eigenen Kompositionen und dass er diese mit starken Künstlern gerne produzieren möchte. Dass das ein Fall für Jenny und Stefan wird, war irgendwie damit fast schon klar.Nach kurzer Absprache waren sich alle einig und der Plan wurde in die Tat umgesetzt. Der Sound fand sich irgendwie schon fast von selbst, was beim Zusammenarbeiten solch erfahrener Musiker ja eigentlich auch klar war.