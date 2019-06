Heidenheim:Zusätzliche „Schlechtwetterkarten“ für das ausverkaufte Eröffnungskonzert am Samstag

Anders als bei den Opernvorstellungen fällt die Entscheidung über den Spielort bereits um 16 Uhr des Konzerttages; findet das Konzert wie geplant im Rittersaal statt, bleibt die OH!-Wetterfahne über Schloss Hellenstein gehisst, bei einer Aufführung im Festspielhaus Congress Centrum wird sie eingeholt. Wer keinen direkten Blick auf das Schloss hat, kann nachsehen über die Webcam der Heidenheimer Zeitung ( https://www.youtube.com/watch?v=bEowIjGIZ6E ). Das Wettertelefon gibt ab 18 Uhr Auskunft (07321 - 327 4220).Auf dem Programm des Eröffnungskonzertes mit dem Titel „Russische Größen“ mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz steht wie berichtet das berühmte Klavierkonzert Nr. 1 in b-moll von Piotr I. Tschaikowski und zwei sehr gegensätzliche Orchestersuiten aus „Das Märchen des Zaren Salten“ sowie „Mlada“, beides sind Opern des ebenfalls russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakow. Am Pult steht der polnische Dirigentenstar £ukasz Borowicz, Klaviersolist ist der vielfach preisgekrönte italienische Pianist Federico Colli.Ganz gleich, wie das Wetter wird: Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung steigt die Season Opening Party mit dem Saxofonisten Lee Mayall und seiner Band, auf der die Konzertbesucher herzlich eingeladen sind, gemeinsam mit den Künstlern auf den Beginn der Festspielzeit 2019 anzustoßen.ProgrammPjotr Iljitsch Tschaikowski 1. Klavierkonzert b-Moll op. 23Nikolai Rimski-Korsakow Das Märchen vom Zaren Saltan Suite op. 57Nikolai Rimski-Korsakow Mlada SuiteFederico Colli Klavier£ukasz Borowicz DirigentDeutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz