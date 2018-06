Heidenheimer Opernfestspiele in vollem Gange

In der dritten Festspielwoche dreht sich alles um die Premiere von „Nabucco“, die am Freitag, 29. Juni stattfinden wird. Verdis dritte Oper konnte schon bei ihrer Uraufführung 1842 an der Mailänder Scala einen grandiosen Erfolg verbuchen und gab Verdi den Startschuss zu einer unaufhaltsamen Karriere als Opernkomponist. In Heidenheim wird „Nabucco“ von Regisseurin Helen Malkowsky inszeniert und im Graben spielen die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung von Marcus Bosch. Aber neben diesem Festspielhighlight steht auch noch mehr auf dem Programm:Zu Gast bei Verdi Vor der zweiten Vorstellung von „Nabucco“ gibt es die Möglichkeit zu einer besonderen Begegnung mit dem italienischen Komponisten. Bei der Veranstaltung „Zu Gast bei Verdi“ am 30. Juni erlebt das Publikum den Heidenheimer „Nabucco“ doppelt: musikalisch und kulinarisch. Nach einem Sektempfang wird in festlicher Atmosphäre vor, zwischen und nach der Opernvorstellung ein VierAkt-Menü gereicht. Ellen Kleiber vom Restaurant Wacholder serviert ihren Gästen außergewöhnliche Kreationen. In der Schlosskirche verführt die Wirtin aus Leidenschaft mit ausgewählten Freuden aus der italienischen Küche.Info kompakt Zu Gast bei Verdi Samstag, 30. Juni, ab 18 Uhr Schlosskirche Schloss HellensteinOH! an der Quelle Nicht nur einen Tag nach, sondern auch einen Tag vor der Premiere „Nabucco“ stehen die Opernfestspiele im Zeichen der Kulinarik. Beim zweiten Blauen Abend „OH! an der Quelle“ stellt sich das Ensemble von „I Lombardi“ vor. Während das Team von Widmann’s Löwen aus Königsbronn-Zang ein Drei-Gänge-Menü zaubert, geben die Sängerinnen und Sänger der zweiten Verdi-Oper in der Festspielzeit 2018 ihre Lieblingsarien bei Speis und Trank zum Besten. Begleitet werden sie von Festspieldirektor Marcus Bosch am Klavier, der auch durch den musikalischkulinarischen Abend führen wird.Info kompakt OH! an der Quelle – Blauer Abend Donnerstag, 28. Juni, 19.00 Uhr Hammerschmiede KönigsbronnJazzfrühstück Am 17. Juni gab das Julia-Ehninger-Quartett den Startschuss zur Reihe „Jazzfrühstück“ in der Festspielsaison 2018. Bei der zweiten Veranstaltung am 1. Juli übernimmt nun das ChristophBeck-Quartett und wird im Brunnengarten oder bei ungünstiger Wetterlage im Kutschenmuseum zu einem jazzigen Sommersonntag einstimmen. Christoph Beck (Zweitplatzierter Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2017) legt, zusammen mit Andreas Feith (Piano), Sebastian Schuster (Bass - Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2017) und Thomas Wörle (Drums), mit „Reflections“ sein erstes Album unter eigenem Namen vor. Ausnahmslos eigene Kompositionen mit unkonventionellen Titeln wie zum Beispiel „Grellgruen“, „Nutzlos“, „Unveraenderlich“ oder „Unbekannte Schatten“ skizzieren die suchende Persönlichkeit Becks, der für die Umsetzung bewusst eine konventionelle Besetzung gewählt hat. Sowohl bei Balladen wie bei Uptempo-Nummern wählt der Stuttgarter einen eigenen Weg, der ihn bald als markante Stimme mit Alleinstellungsmerkmal hervorheben dürfte. Eine Musik wie eine Signatur: Verspielte Melancholie trifft auf skeptischen Optimismus.Info kompakt Jazzfrühstück Christoph-Beck-Quartett 1. Juli, 11 Uhr Brunnengarten Schloss Hellenstein/KutschenmuseumAd Libitum Preisträgerkonzert des Kompositionswettbewerbs "ad libitum" der Winfried-Böhler-Kultur-Stiftung und des Netzwerks Neue Musik BW Am 1. Juli findet das Preisträgerkonzert im Rahmen der Opernfestspiele Heidenheim um 18 Uhr im Lokschuppen statt. Drei Ensembles der Musikschule Heidenheim und ein Ensemble des Hellenstein-Gymnasiums werden die neu entstandenen Werke uraufführen. Mit großem Engagement und hoher Professionalität bereiteten die Schülerinnen und Schüler die Werke in zahlreichen Proben vor. Sie und ihre Musiklehrer haben sich auf das Wagnis neue Musik eingelassen und konnten dabei auch mit persönlich anwesenden Komponisten deren Werke erarbeiten.Info kompakt Ad libitum Sonntag, 1. Juli, 18 Uhr Lokschuppen HeidenheimOH! Komponieren Die Musikwerkstatt OH! entwickelt als Teil der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ im Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, Vermittlungsprojekte der Opernfestspiele Heidenheim. Im Projekt „OH! Komponieren“ experimentieren Musiker der Cappella Aquileia gemeinsam mit Kindern zweier Schulen mit verschiedenen Aspekten von Musik und komponieren - in einem Zeitraum von sechs Wochen - ein eigenes Musikstück zum Jahresthema der Opernfestspiele „Zuflucht“. Am Ende stehen Konzerte in jeder Schule und ein gemeinsames Abschlusskonzert beider Schulen an einem Spielort der Opernfestspiele. Teilnehmer sind die Klassen 3 und 4 der Grundschule Großkuchen und die Klassen B4 und 5a/b der Georg-Elser-Schule Königsbronn. Die Konzerte von „OH! Komponieren“ bieten Musik für alle Sinne und einen guten Überblick über die Projektergebnisse. Der Ansatzpunkt für das gemeinsame Experimentieren und Komponieren kommt aus der Erfahrungswelt der Schüler: Alltagsklänge aus dem täglichen akustischen Umfeld treffen auf die Erlebnisse der Kinder aus einem Probenbesuch der Jungen Oper Moses‘ Entscheidung. Die daraus inspirierten Kompositionen werden in beiden Schulen in Verbindung mit Werken klassischer und zeitgenössischer Komponisten aufgeführt. Das Projekt ist außerdem Finalist im MIXED UP Preis der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (bkj) in der Kategorie "Ländlicher Raum".Infos kompakt „OH! Komponieren“ - Schulkonzerte: Dienstag, 26. Juni 2018, 18 Uhr, Königsbronn - Aula der Georg-Elser-Schule, (Springenstr. 19, 89551 Königsbronn) Mittwoch, 27. Juni 2018, 18 Uhr, Großkuchen - Turn und Festhalle, (Rathausplatz 6, 89520 Heidenheim)"Zelt der Begegnung" - Workshops für Kinder und Jugendliche Das Opernzelt der Jungen Oper im Brenzpark öffnet, nach der letzten Vorstellung von Moses' Entscheidung eine Woche lang für Workshops, Aufführungen und Ausstellungen von Kooperationspartnern der Opernfestspiele Heidenheim. Das erste Wochenende im "Zelt der Begegnung" beginnt mit Workshops und Ausstellungen. In Projekten unterschiedlichster Art und Dimension – vom Jahresprojekt Oper einer Schule bis zur Fotoausstellung der Jugendkunstschule – arbeiteten Kinder und Jugendliche, Künstlerinnen und Künstler, sowie Vermittelnde am Thema „Zuflucht“. Das „Zelt der Begegnung“ wird mit einem dichten Veranstaltungsprogramm zum Ortder Präsentation und der Begegnung. Um die Ergebnisse dieses Stadtprojekts für jeden Interessierten erlebbar zu machen, öffnet sich das „Zelt der Begegnung“ zum ersten mal für Publikum und die Veranstaltungen finden kostenfrei statt. Der Eintritt in den Brenzpark (Erwachsene 1 €, Jugendliche 6 – 16 Jahre 0,50 €) ist an der Kasse zu entrichten. Kinder unter 6 Jahren und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte mit ihrem Zeltausweis haben freien Eintritt.Veranstaltungen am ersten Wochenende: Workshop: Tanzen und Trommeln um die Welt Workshops der Musikschule Heidenheim im "Zelt der Begegnung", 30. Juni 2018, 11 Uhr, Opernzelt im Brenzpark, für Kinder ab 5 Jahren und ihre FamilienWorkshop: Phantastische Werkstatt Workshop des Kinder und Kunst e.V. 1. Juli 2018, 13 - 17 Uhr, Opernzelt im Brenzpark, für Kinder ab 6 Jahren, Anmeldung bei den OpernfestspielenTextwerkstatt: Poetry Slam trifft Musik In der Textwerkstatt mit Hanz ist, ähnlich wie beim Poetry Slam fast alles möglich 1. Juli 2018, 16 - 20 Uhr, Opernzelt im Brenzpark, für Jugendliche ab 14 Jahren, Anmeldung bei den Opernfestspielen bis 25. JuniAusstellungseröffnung - Fotoausstellung in Kooperation mit Kinder und Kunst e.V. 1. Juli 2018, 17 Uhr, Opernzelt im Brenzpark