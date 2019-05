Harris & Ford feat. Finch Asozial - Freitag, Samstag

Harris & Ford kennen sich bereits seit frühen Kindheitstagen und sind für ihren speziellen Mix aus Hardstyle, internationalem Dance-Sound, Hip-Hop und deutschsprachigem Pop bekannt. Und genau diesen Sound lieben ihre Fans seit nunmehr über 8 Jahren. Mehr als 60 Millionen Video-Aufrufe und Streams, offizielle Remixes für Superhits wie „Hulapalu“, „Johnny Däpp“ oder „Mama Laudaaa“ sowie zahlreiche Top-Platzierungen in nationalen und internationalen Charts sprechen eine eindeutige Sprache!Finch Asozial benötigt eigentlich keinerlei Vorstellung mehr. Jüngst schaffte der bekennende „Vokuhila-Oliba“ Träger mit seinem Album „Dorfdisko“, sowie dem Hit „Abfahrt!“ den Durchbruch und steht für den etwas anderen deutschen Hip-Hop Sound.„Freitag, Samstag“ ist eine Hommage an feierwütige Party-Wochenenden, an denen man den Kopf ausschalten kann und nicht an morgen denkt. Brachiale Beats, eingängige Vocals sowie die prägnanten Rap-Parts sind beste Zutaten für einen Hit par excellence.Die Single erscheint am 03. Mai 2019 überall als Stream & Download.