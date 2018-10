Diverse Banger seiner Tracks feierten dieses Jahr auf den weltweit beeindruckenden Hardwell-Shows wie dem Ultra Music Festival, dem Ultra Festival Europe und beim Tomorrowland seine Premiere!Darüber hinaus enthält der 80-minütige DJ Mix auch brandneue Tracks von John Christian, SWACQ & Justin Mylo und New Blood & RCOP!Nach einem sehr erfolgreichen und produktiven 2018 für HARDWELL, mit Releases wie „Shine A Light“ (feat. Wildstylez), „This Is Love“ (feat. KAAZE) und „Anthem“ (feat. Steve Aoki), setzt die neue Label Compilation demHARDWELL-Jahr noch die Krone auf und spiegelt perfekt wieder, warum Revealed Recordings und Hardwell da sind, wo sie sind: An der Spitze der weltweiten Electronic Dance Music!„Hardwell Presents Revealed Vol. 9“ erschien als Stream & Download!Tracklist – Hardwell presents Revealed Vol. 91. Hardwell & Metropole Orkest – Conquerors (Part One)2. Hardwell & Metropole Orkest – Conquerors (Part Two)3. Hardwell & Steve Aoki feat. Kris Kiss – Anthem4. SICK INDIVIDUALS x Jewelz & Sparks – Reaction5. Dimitri Vegas, Hardwell & Like Mike – Unity6. Hardwell & Maddix – Bella Ciao7. Mike Williams – The Beat (Hardwell Edit)8. Justin Mylo & SWCQ – Rave Alert9. Taku-Hero & Funk Machine – Fun Lovin (Quintino Remix)10. Hardwell feat. Jake Reese – Run Wild11. Hardwell & Blasterjaxx feat. Mitch Crown – Bigroom Never Dies12. Hardwell & KAAZE feat. Loren Allred – This is Love13. New Blood & RCOP – Murda Sound14. Hardwell – Kicking It Hard15. John Christian – The House Is Mine16. Maddix – Lose Control17. Hardwell & Suyano feat. Richie Loop – Light It Up18. Tiësto – WOW19. Hardwell feat. Harrison – Earthquake20. Spankox – To The Club (HOOX Remix)21. Sidney Samson & Gwise – Soldier22. Dada Life – Do It Till Your Face Hurts (Hardwell Edit)23. SaberZ – Epidemic (Instrumental Mix)24. Armin van Buuren – Blah Blah Blah25. Olly James – Lion26. Cascada – Everytime We Touch (Hardwell & Maurice West Remix)27. Hardwell & VINAI feat. Cam Meekins – Out Of This Town28. Hardwell & Timmy Trumpet – The Underground29. Hardwell & Wildstylez feat. KiFi – Shine A Light30. Ran-D – Zombie