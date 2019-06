Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Für Out Of This Town arbeitete er mit dem italienischen Duo VINAI zusammen, für How You Love Me mit der Hip-Hop Ikone Snoop Dogg und dem Pop Prinz Connor Mayard, und für Chase The Sun hatte er seinen langjährigen Partner-In-Crime Dannic an seiner Seite. Auch danach hörte es mit I’m Not Sorry und seiner Mega-Collab mit Mike Williams im Frühjahr 2019 nicht auf.Nach einer kurzen Verschnaufpause, sind HARDWELLs Akkus wieder bis zum Bersten gefüllt! Mit der angesammelten Power tritt er den Sommer endlich los und schenkt uns, zusammen mit TREVOR GUTHRIE, die Festival Hymne SUMMER AIR!Mit einer glücklichen, verträumten Combo aus Akustikgitarre und pushenden Synths liefern die beiden Superstars schon jetzt einen ganz heißen Anwärter auf den Sommerhit des Jahres 2019 ab!Keine Radiostation wird an SUMMER AIR vorbeikommen! Ob am Strand mit den Füßen im Sand oder auf dem Festival mit Füßen im Matsch, SUMMER AIR zündet immer!Trevors Geschick an den Stimmbändern sollten jedem eigentlich ein Begriff sein. Spätestens nach dem Armin van Buuren ihn für den Welthit This Is What It Feels Like engagierte, welcher sich auf Festivals, Radiosendern und Charts unausweichlich weltweit platzierte. An diesen Erfolg schließen HARDWELL und TREVOR GUTHRIE mit ihrer ultimativen Mischung aus Elektronik, Pop, Dance und Vocal Fusion nun an!„HARDWELL – SUMMER AIR feat. TREVOR GUTHRIE“ erscheint am 31.05.2019 als Stream & Download!