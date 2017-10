Hansi Hinterseer unterstützt den Tierschutz- Kartenversteigerung zu Gunsten des Tierschutzvereins Glücksnasen-Versteigerung ausschließlich bei Facebook startet heute-Link im Bericht

Bereits sein erstes Album „Wenn man sich lieb hat“ erreichte Platz 29 in den österreichischen Charts. Am 21. März 2017 gab der ORF bekannt, Hinterseers Musik- und Natursendung nach vier Jahren Pause wieder mit neuen Folgen auszustrahlen. Der Hessische Rundfunk sowie der Mitteldeutsche Rundfunk sind Co-Produzenten. Die erste Ausgabe wird unter dem Titel Ein Streifzug mit Hansi Hinterseer - Im Tannheimer Tal am 11. November 2017 im Fernsehen zu sehen seinMit seiner aktuellen Platte "Bergsinfonie" geht er im kommenden Jahr zusammen mit dem Tiroler Echo auf große Deutschlandtournee.

DIE VERSTEIGERUNG IST HIER ZU FINDEN