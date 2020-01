„Manic“ ist der Nachfolger des Chart-Bestsellers „Hopeless Fountain Kingdom”, das 2017 erschienen ist. Anbei auch das aktuelle Video „You Should Be Sad“,weiter unten angesehen werden kann.Im Februar wird Halsey ihr neues Album „Manic“ an drei Terminen live in Deutschland präsentieren:09. Februar – Frankfurt (Jahrhunderthalle)28. Februar – Berlin (Verti Music Hall)29. Februar – München (Zenith)