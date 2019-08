HAIM– “Summer Girl”

„Ich schrieb das Lied, als ich herausfand, dass mein Partner an Krebs leidet. Ich war auf Tour und wollte versuchen, ihm telepathisch positive Energie zu schicken. Wann auch immer ich zwischen den Shows nach Hause kam, wollte ich sein Sonnenschein sein – sein Sommer, als er sich dunkel fühlte, seine Hoffnung, als er sich hoffnungslos fühlte“, erklärt Danielle Haim.HAIM präsentierten „Summer Girl“ erstmals im Juli vor einer ausverkauften Menge während einer besonderen, intimen Show im Teragram Ballroom in Los Angeles. Nach der Performance des Songs verbreiteten sich Videos der Aufführung schnell im Internet und in den sozialen Medien und der NME konstatierte: „eine ihrer bislang entspanntesten Darbietungen, die in eine völlig andere Richtung geht“. Noch in der gleichen Woche hatte das Trio einen Auftritt als Headliner beim Pitchfork Music Festival 2019 in Chicago, wo es den neuen Song erneut aufführte und „eine virtuose Performance ablieferte, die ihren Status als großartige Songwriterinnen, Instrumentalistinnen und Entertainerinnen bestätigte“ (Stereogum).„Summer Girl” ist die erste Single, die die Band nach Release ihres zweiten Albums, „Something To Tell You“, im Juli 2017 veröffentlicht.