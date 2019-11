HAIM präsentieren ihre neue Single + Video "Hallelujah"

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Danielle Haim über „Hallelujah“: „In meiner Strophe geht es um unsere Beziehung als Geschwister, das Gefühl, dass Du schon vorher weißt, was Deine Schwester gleich sagen oder tun wird bevor sie es macht. Uns verbindet eine Art Telepathie – das ist wirklich so!!!! Das war auch die Idee für das Konzept des Videos. Als wir uns mit Paul (dem Regisseur) trafen, wollten wir das im Video auch zeigen – wie es ist, wenn man Geschwister hat, die immer für einen da sind. Eine Art „Support System“. Außerdem ist dieser Song ein Dankeschön an alle Menschen, die Dich jeden Tag lieben und unterstützen.“