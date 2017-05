Günzburg im Zeichen des Streetfoods- Streefood Festival am Pfingstwochenende auf dem Volksfestplatz-Erste Veranstaltung dieser Art

Essen ist nicht nur Bedürfnisstillung, Essen ist viel mehr - Essen ist gesellig, Essen ist abwechslungsreich, Essen ist ein Lebensgefühl! Genau das zelebrieren wir mit dem Günzburger Streetfood Festival. Entdecke die Freude und die Liebe zum Essen und lege mal einen Schummeltag ein

Mehr über dieses Event auf Facebook gibt es HIER

Wir sagen nein zum Fast Food aus der Schachtel und freuen uns vielmehr auf originelles, echtes und mit viel Liebe zubereitetes Essen - Für Euch frisch vor Ort in aufwändig gestalteten Foodtrucks und Ständen kreiert - Super lecker und mindestens genauso schnell ;-) so Informiert der Veranstalter in seiner PresseinformationDie Crème de la Crème der Streetfood-Szene ist vom 03. bis 05. Juni, dem Pfingstwochenende, auf dem Günzburger Volksfestplatz für Euch zusammengetrommelt worden und gemeinsam mit Euch freuen wir uns auf die vielen köstlichen Speisen aus aller Welt. Vorbeikommen, Ausprobieren, sich Satt schlemmen und Glücklich sein lautet die DeviseNatürlich darf auch ein buntes Rahmenprogramm nicht fehlen - Ganz gleich ob musikalisch oder familienfreundlich - We got you covered! Gemütliche Sitzbereiche, Hüpfburg, Musiker aller Art und vieles mehr wartet auf Euch,versprechen die VeranstalterZusatzinformation: Auf dem Günzburger Streetfoodfestival „Schummeltag“ werden ca. 20 Anbieter mit ihren Trucks, Trailern und Ständen den Gaumen verwöhnen. Ein bunt gemischtes Rahmenprogramm auf einer Showbühne mit DJs, Artisten, Tanzgruppen und Musikern rundet die Veranstaltung ab und schafft eine tolle Atmosphäre zum Austauschen, Lachen, Schlemmen und Abschalten.Veranstaltung: SCHUMMELTAG „STREET FOOD FESTIVAL“Stadt: GünzburgBetriebszeiten: Samstag, den 03.06.2017 von 12 bis 22 UhrSonntag, den 04.06.2017 von 12 bis 22 UhrMontag, den 05.06.2017 (Feiertag) von 12 bis 22 UhrVeranstaltungsort: Volksfestplatz GünzburgMindestalter: Keine Eintrittspreise Unkostenbeitrag von 2€; freier Eintritt bis 12 Jahre