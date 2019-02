Günzburg feiert ein Gospel Festival- Black Gospel Angels begeistern im Günzburger Forum am Hofgarten

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Lady Rose Watson wurde zum 30 jährigen Bühnenjubiläum vom ehemaligen US Präsidenten Obama und seiner Frau geehrt.Kein Wunder. Was diese Weltstars in den zwei Stunden auf der Bühne ablieferte, war ein Gospelfest der Extraklasse- Mit einer hervorragenden Band, bestehend aus Patrick Newby,Emmett Walker und J.J. Lassiter, kann das Konzert nur toll werden.Im ersten Teil hatten die Künstler 13 Lieder für das Auditorium vorbereitet.In verschiedenen Ensembles hatten sie Lieder vorbereitet wie God´s Angel, Walk in Jerusalem, Go tell it to the Mountains, Whole World in his Hand, und viele weitere. Bereits nach dem ersten Song von Lady Rose wo sie wie ein Engel auf der Bühne stand," Angels watching over me", hatten sie das Auditorium in Ihren Bann gezogen. In verschiedenen Ensembles / Frauen, Männer oder das Gesamtensemble es war einfach einmalig das mitzuerleben. Das Auditorium machte auch dementsprechend mit.Queen Yahna kam auf die Bühne. Die Frau hat eine Ausstrahlung und eine Powerstimme, wie man sie selten hört.Passend zu den Songs war auch die Lichtshow.Höhepunkt im zweiten Teil war, eine Musikalische Reise, die die Künstler mit dem Publikum unternahmen. Einige der Besucher durften auch auf die Bühne und mit den Künstlern feiern, zu Liedern wie The Little light of Me oder Day by Day . Lady Rose brillierte mit Yes, Jesus you Loves Me, und Queen Yahna mit How I get Over.Mit Oh Happy Day und Amen setzen die Künstler einen grandiosen Schlußpunkt unter ein wirklich tolles Konzert. Ein rundum gelungener Abend. Die Fans freuen sich, wenn es auch 2020 wieder heißt, die Black Gospel Angels kommen.