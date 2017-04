Graziano:"Ich gebe zwischen 80 und 100 Konzerte in 8 verschiedenen Ländern"-Ein Interview

Da wir uns persönlich kennen haben wir das Interview in Du Form geführt.: Wie lange hast du an der Platte gearbeitet?Fast 6 Monate bis die Platte im Kasten war.: Viele der Texte der aktuellen Platte drehen sich um Liebe. Was bedeutet dir die Liebe?:Auf der Cd “Winteremotionen” habe ich auch verschiedene bessinliche Titel (wie Wie ein Gebet und Die rose im eis) und andere Titel reden von Winterzeit .Es ist das erste mal in meiner Karriere dass ich vom Winter redeJa normalerweise singe ich in meinen Lieder über die Verschiedenen Gesichter der Liebe. Alle meschen auf dieser Welt brauchen oder suchen Liebe, weil ein leben ohne liebe kein leben sein kann.: Einige Lieder sind wiederveröffentlicht worden, einige neu. Wie kam die Mischung zu Stande?:Ich möchte nicht langweilig werden.Deswegen versuche ich , die richtige Mischung zu finden, so dass meine Fans/ Freunde nie genug von meinen Songs bekommen.: Wie haben die Fans auf dein neues Album reagiert?: Ich bekomme viele positive Kommentare . Meine Fans lieben mich und deshalb immer freuen sie sich auf die neuen Songs.: Woher nimmst du die Ideen für die Titel?:Ich habe keinen Ort, wo die Ideen geboren werden.Es sind die Dinge, die aus dem Herzen kommen,spontan sind, können sie von den schönen und traurigen Momente entstehen.wie alle Dinge im Leben: Wie lange benötigst du durchschnittlich für einen Text?:Die Texte schreibe Ich nicht alle selbst. Ich habe verschiedene von Textideen , dann arbeite ich mit talentierten Kollegen. Einige Texte dauerten 30 Minuten, weitere 2 Monate:Wie viele Konzerte gibst du im Jahr?:80 bis 100 pro Jahr in 8 verschiedenen Ländern: Was bedeuten dir die Fans?:Ich kann nur sagen danke für all die Aufmerksamkeit und Liebe, die ich bekomme.Meine Fans sind auch fantastisch.Viele fahren hunderte Kilometer Sie folgen mir zu meinen Konzerten in Deutschland sondern auch ins Ausland.und das ist der Grund, warum ich versuche immer, mein Bestes zu geben sowohl in Konzerten als auch in den neuen Songs.:Bis wann ist etwas neues von Graziano geplant?:Ich arbeite bereits an der nächsten CD. Ein genaues Release-Datum der CD kann ich nicht bestätigen,aber das kann ich sagen, vom 7. bis 10. Oktober beim Graziano Musik Festival wird es eine Überraschung geben.