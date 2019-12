„Grande Amore“ für ein Jahrzehnt Il Volo! IL VOLO feiern 2020 Jubiläum mit „Best of“-Tournee

Drei überwältigende Stimmen und mitreißende Interpretationen von Welthits wie „O sole mio“, „My Way“, „Nessun Dorma“ und „Granada“ sorgen für einen unvergesslichen Konzertabend, die Entertainerqualitäten von IL VOLO machen ihre Auftritte absolut einmalig. Längst sind die drei italienischen Herzensbrecher Weltstars und zählen über 2,2 Millionen Fans auf diversen Social-Media-Plattformen, mehr als 3,5 Millionen verkaufte Alben und über zwei Millionen Zuschauer bei ihren mehr als 300 Konzerten auf drei Kontinenten. 13 veröffentlichte Alben seit 2011, für die sie mehrfach mit Platin-Awards ausgezeichnet wurden, sprechen für sich, genauso wie ihre Zusammenarbeit mit Größen wie Quincy Jones, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti und Barbra Streisand. Nach zwei Grammy-Nominierungen für ihr Debütalbum triumphierten IL VOLO zudem 2014 bei den Billboard Latin Music Awards in der Kategorie “Latin Pop Album - Artist of the Year, Duo or Group“. Spätestens mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest 2015, bei dem sie mit „Grande Amore“ einen sensationellen dritten Platz holten, katapultierten sich IL VOLO auch hierzulande in alle Herzen. Mit dem Live-Album „Notte Magica – A Tribute to The Three Tenors“, unter der Leitung von Plácido Domingo, haben sie 2016 schließlich nicht nur ihren großen Vorbildern, den Drei Tenören, ein Denkmal gesetzt, IL VOLO haben sich damit ihren Status als Nachfolger der Startenöre zementiert.Tickets für IL VOLOs „Best of 10 Years“-Tour in Düsseldorf und Frankfurt gibt es ab 50,- Euro zuzüglich Gebühren am Montag, 16.12.2019, um 10:00 Uhr im exklusiven Fanclub-Presale. Am Dienstag, 17.12.2019 startet der exklusive Eventim-Presale ab 10:00 Uhr auf www.eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Donnerstag, 19.12.2019 um 10:00 Uhr auf www.eventim.de, telefonisch unter 01806 – 570 000 (0,20€ / Anruf, inkl. MwSt., Mobilfunkpreise max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt.) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.„O sole mio“, mit diesem Klassiker startete 2009 die Erfolgsgeschichte von IL VOLO. Piero Barone, Ignazio Boschetto und Gianluca Ginoble wurden ausgewählt, das Lied beim Musikwettbewerb „Ti lascio una canzone“ in Sanremo gemeinsam zu singen. Damals erst 15- bzw. 16-jährig verblüfften die Drei bereits mit ihren außergewöhnlichen, markanten Stimmen. Andrea Bocellis Manager wurde auf sie aufmerksam und die Idee zu IL VOLO (zu Deutsch: Der Flug) war geboren.Die drei jungen Sänger betören mit viel Charme, Witz und Coolness, aber vor allem mit ihren unglaublich starken Stimmen. Die ersten zehn Jahre ihrer außergewöhnlichen Karriere feiern IL VOLO nun gemeinsam mit ihren Fans weltweit. Verpassen Sie nicht ihre Jubiläumstournee im Juni 2020 in Düsseldorf und Frankfurt!IL VOLO – „The Best of 10 Years“-Tour 2020Di, 16.06.2020 Düsseldorf Mitsubishi Electric HALLEDo, 18.06.2020 Frankfurt Alte Oper Frankfurt