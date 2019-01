GProject Blues Band, „When I’m Gone“-Neue CD ab 25. Januar im Handel

Mit ihrem neuen und gleichzeitig dritten Studio-Album zeigen vier Blues-Musiker aus drei Nationen besonders viel Respekt vor Howlin‘ Wolf, Elmore James und anderen Lehrmeistern aus der Southside von Chicago und dem Mississippi Delta. Das von allen Electric Boogie-Bands immer gerne gecoverte „Got My Mojo Working“ wird auf diesem Album zur respekt- und stimmungsvollen Hommage an den R&B-Godfather Muddy Waters. Der Junior Wells-Klassiker „Messin‘ With The Kid“ wird auf diesem Album ebenfalls einer Frischzellenkur unterzogen. Die zehn übrigen Songs auf „When I’m Gone“ wurden von der GProject Blues Band geschrieben – schnörkelfrei, intensiv und mit viel Reverenz an ihre Inspirationsquellen.Das dramaturgisch perfekt durchgestylte Album lotet auch klanglich alle Möglichkeiten einer aktuellen Blues-Band aus. Losgeh-Bluesrock für die Tanzbeine („Take Care of Me“) wechselt sich ab mit nachdenklicher Balladen-Stimmung („I’m Done“). Echte Musik von echten Menschen, frei von Elektronik und immer mit dem Raum für ein perfekt passendes Gitarren-Solo – mal auf der bluesig wimmernden Slide-Guitar, mal auf der knackig formulierenden E-Gitarre.Als Live-Act ist die GProject Blues Band eine feste Größe nicht nur in der Münchner Club-Sene. Vom Bamberger Blues & Jazz Festival bis zu den Internationalen Jazz Tagen Burghausen reichte bislang die Palette der Einsatzorte für Thomas „TomBo“ Ott (Drums), den Tastenvirtuosen Michael „Staudi“ Staudenmeyer, US-Original James „Jamie“ Ransom (Bass) und den australischen Gitarristen mit griechischen Wurzeln Leonidas „Leo“ Kyriakakos.Mit „When I’m Gone“ verschafft sich die GProject Blues Band endgültig neben prominenten europäischen Blues-Projekten den verdienten Respekt.