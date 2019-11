Gospel& More für Aktion 100.000- Nachholkonzert vom 24.11.2018

Chorleitung: Rosely MayaProfessionelle Unterstützung erhält der Chor durch Musiker an Keyboard, Schlagzeug und Querflöte. Die Begeisterung von Chorleiterin Rosely Maya ist ansteckend. Sie schafft es, aus den unterschiedlichsten Stimmen einen gemeinsamen Klangkörper zu schaffen. In den vergangenen 30 Jahren hatte der Chor zahlreiche Auftritte in Kirchen.Tickets für 10.- EURO ohne Gebühren gibt es nur bei der SÜDWEST PRESSE in der Frauenstraße 77. Weitere Vorverkaufsstellen (evtl. zzgl. Gebühren) an allen bekannten Stellen sowie unter www.swp.de/ticketshop.