Göggingen bekommt Kleinkunstfestival-Parktheater startet Kleinkunstwettbewerb- Besucher können insgesamt fünf Goldbarren gewinnen

Der „Goldene Muhaggl“ ist eine vergoldete Kastanie: außen garstig, innen glatt und angenehm. Das Auditorium bewertet jährlich neu den Sieger. Stefan Weippert sagte vor der anwesenden Presse, daß er mit den Abstimmungen durch das Publikum gute Erfahrungen gemacht hat.Gefragt sind Witz, Biss, Originalität und Unterhaltung fürs Publikum. Dafür winkt dem Gewinner eine Trophäe in Form der vergoldeten Kastanie und ein Preisgeld in Höhe von 1.500 EUR. Fünf Künstler und Ensembles treten im Parktheater im Kurhaus zu dem besonderen Wettbewerb um den „Goldenen Muhaggl“ an. Jeder Teilnehmer spielt sein abendfüllendes Programm und stellt sich anschließend dem Votum des anwesenden Publikums.Die Zuschauer stimmen in vier Kategorien ab:- Dramaturgischer Aufbau-Aussage-Künstlerische Ausführung-Gesamteindruck"Der oder die Gewinner des Preises, so Weippert, wird zu einem Folgeauftritt eingeladen, wo dann der Preis übergeben wird".Im Parktheater soll in den kommenden Jahren bei dem Wettbewerb die Bühne weiter in den Zuschauerraum gezogen werden. Der Wettbewerb soll nach Angaben der Veranstalter, ein Nachwuchswettbewerb sein.Pro Veranstaltung werden 220 Karten verkauft ,wobei für Liza Kos und Hans Gerzlich das Kontingent langsam eng wird.Das Festival wird aber nicht nur für einen der Künstler ein Gewinn einbringen, sondern auch für das Publikum, wie Lothar Behrens,von der Bank informierte. Unter allen Abstimmenden Teilnehmern, verlost die Augsburger Aktienbank insgesamt 5 Goldbarren im Gesamtwert von 500 €. In diesem Jahr muss man die Karten noch einzeln kaufen. Für die nächsten Jahre, kündigte Stefan Weippert an, können wir uns schon Vorstellen die Kartenpreise als Paket anzubieten." Hier müssen wir einfach schauen, wie sich das Festival entwickelt," so Stefan Weippert abschließend..Beginnen wird das Festival am 24.Januar mit Rene Sydow. Beenden wird es das Duo " Worst of Chefkoch"Der Träger des Deutschen Kabarettpreises geht in seinem dritten Soloprogramm der Frage nach, was uns zum Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies WLAN? Warum wird die Welt nicht klüger, wenn der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum verarmen Menschen, bei all dem Reichtum der Welt? Woher kommen Hass, Fanatismus und Turbo-Abi? Wer ist schuld an diesem Elend? Und wer trägt eigentlich die Bürde des weisen Mannes? Zum Schreien traurig und schockierend lustig. Dunkel und hoffnungsvoll. Politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit.Hintergrundinfos:René Sydow, 1980 geboren, ist Schriftsteller, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Dabei tritt er in fast allen Kleinkunsthäusern und Schauspielbühnen auf, spielt in Filmen, Serien und Theaterproduktionen. Als Autor und Regisseur schrieb und inszenierte er Romane, Bühnenstücke, ein Dutzend Kurz- und drei Langspielfilme. Seit ihm mit seinem ersten Kabarettprogramm „GEDANKEN! LOS!“ der rekordverdächtige Gewinn von 11 namhaften Kabarettpreisen gelang, tritt er vor allem als politischer Kabarettist in Erscheinung.Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch. Denn ihr neuer Freund ist nun mal Türke. Aber nach vier Jahren beschließt sie, eine »richtige Deutsche« zu werden. Multi-Kulti-Talent Kos gibt ihre »integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung« zum Besten und spielt als Russin, Türkin und Deutsche mit allen Klischees zum Thema Integration – herrlich erfrischend, trocken-humorvoll, augenzwinkernd und als unterhaltsamer Mix aus Persiflage, Parodie und Gesang.Hintergrundinfos:Im Juli 2011 erstes Konzert in Eschweiler unter dem Namen LIZUSHA. Beginn der Singer-Songwriter Tätigkeit. Lieder werden geschrieben. 2012 erster Comedy Auftritt bei Mixed-Show „Meikels komische Baustelle“ in Aachen. Es folgen zahlreiche Auftritte und ab 2014 die Entscheidung Comedy professionell zu machen. Im Mai 2015 dann die Premiere des Comedy Soloprogramms „Was glaub' ich wer ich bin?!“ Dezember 2015 Auftritt bei Nightwash im Waschsalon und im März 2016 der Gewinn des Kleinkunstpreises Ostfriesland in Leer. Es folgen TV-Auftritt im Vereinsheim Schwabing (BR) und TV-Auftritt bei Ladies Night mit Gerburg Jahnke (ARD, WDR)Bürogeflüster zum Lachen: Hans Gerzlich nimmt sein Publikum nicht nur mit ins Meeting, sondern auch in die Kantine, in die Kaffeeküche und ins Vorstellungsgespräch. Kurzfristiges Ziel: Feierabend. Langfristiges Ziel: Wochenende.Der Groß- und Außenhandelskaufmann und Diplom-Ökonom klärt auf, warum man in Bewerbungsgesprächen rotzfrech auftreten sollte, wieso man Stellenanzeigen wie Reiseprospekte lesen muss und weshalb iPhone- Nutzer mehr Sex haben.Ein witziger Abend für alle, die im Büro arbeiten, mal im Büro gearbeitet haben oder jemanden kennen, der im Büro arbeitet oder mal im Büro gearbeitet hat.Cartoons, Stand-up-Comedy, Animationen, Musik – und tiefschwarzer, trockener Humor: Piero Masztalerz ist Cartoonist und Comiczeichner und verbindet Kabarett und Comedy. Piero singt, liest und spielt, bohrt zielsicher in tagesaktuellen Themen und bringt komplexe Sachverhalte humorvoll und pointiert auf den Punkt. Und er spricht mit seinen skurrilen Comicfiguren, die ebenso schlagfertig sind wie ihr Schöpfer. Der vielfach prämierte Cartoonist veröffentlicht regelmäßig in »Spiegel Online«, STERN und »Eulenspiegel«.Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein, die Macher von »Worst of Chefkoch«, dem Foodblog des Jahres 2017, wagen im Parktheater den Schritt in die Offline-Welt. Mit einigen ihrer skurrilen Rezepte, die sie live zubereiten und verkosten, aber auch mit eigenen Texten, Kurzgeschichten und verrückten Gedichten. Teils humorvoll, teils nachdenklich, mit typischen Worst of Chefkoch-Kommentaren, mit ganzen Kochanleitungen, aber auch mit ganz anderen Gedanken. In dieser Koch-Show der etwas anderen Art wird gekocht, gelesen und vor allen Dingen gelacht.Hintergrundinfos: Lukas Diestel und Jonathan Löffelbein betreiben einen besonderen Foodblog: Sie sammeln und kommentieren die schlechtesten Rezepte im Netz. Ihr Blog wurde zum „Foodblog 2017“ gekürt. Im Januar 2019 ist ihre „Rezeptsammlung des Grauens“ auch als Buch erschienen.