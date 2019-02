Go Go Berlin melden sich zurück mit dem Video zur neuen Single "Here Comes The Darkness"

Nach der Rückkehr von einer von Fans und Medien gefeierten Konzertreise durch Europa, Asien und Nordamerika sah sich die Band plötzlich mit einem leeren Kalender konfrontiert. Das hektische Tourleben wich von heute auf morgen einer wachsenden Unsicherheit, was als nächstes kommen würde und die Band entschloss sich auf der Suche nach einer Antwort zunächst einmal den Stecker zu ziehen. „Es sollte nichts Triviales sein, auf großen Bühnen aufzutreten oder in einer neuen Stadt aufzuwachen“, sagt Christoffer Østergaard. „Wenn du merkst, dass der Autopilot die Kontrolle übernommen hat, ist das das Signal, den Stecker zu ziehen. Du hast keine andere Wahl.“In den folgenden Monaten schlug die Band ein neues Kapitel auf: Go Go Berlin wurden vom Quintett zum Quartett und bauten ihren Proberaum in Aarhus zu einem Tonstudio um. Während sie sich dort allmählich einlebten und die Kontrolle über ihre Kreativität wieder an sich nahmen, kehrten alsbald auch Wohlbefinden und Selbstbewusstsein wieder zurück. Sie hatten nun die Möglichkeit, die ganzen Ideen der vergangenen Jahre auszuprobieren. Eines Tages kam ihr Manager mit einem Mikrophon und Kopfhörern vorbei und die Band begann, neue Songs zu schreiben.„Wir verabschiedeten uns von den alten Go Go Berlin und bezeichneten uns als Go Go Berlin 2.0“, erinnert sich Christian Vium. „Das entzündete unseren kreativen Funken und wir probierten neue Sounds und Ideen aus. Das Motto war: ‚anything goes‘. Während eines solchen Prozesses fühlt man sich natürlich ein wenig wie Columbus: man hat keine Ahnung, wo man letzten Endes landet“.Mit „Here Comes The Darkness” legen Go Go Berlin nun die erste Single aus ihrem kommenden Album vor, mit der die Band auch gleich die stilistische Verschiebung in ihrer Musik manifestiert. Ein Shift, dem das dänische Magazin Gaffa großes Potenzial bescheinigt: „Der neue Go Go Berlin-Sound wird sehr wahrscheinlich zu ihrem kompletten Durchbruch führen“.Ihr Retro-Rock Trademark-Sound, mit dem sie überall auf der Welt das Publikum weggeblasen hatten, erhielt eine satte Electronic-Infusion. Geblieben ist natürlich auch Christian Vium rauher und kraftvoller Gesang. Inhaltlich handelt „Here Comes The Darkness” von Viums ganz persönlicher Besorgnis, er könne der Band nach der hektischen Tour nicht mehr weiterhelfen.Aktuell arbeiten Go Go Berlin an ihrem dritten Album, das im Herbst 2019 erscheinen soll.Im März unternimmt die Band eine Tour durch Dänemark.