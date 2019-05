Gerda Gabriel mit neuem Album und neuer Single (VÖ: 22. Mai 2019)-Ab Sonntag 16. Juni in neuem TV Format bei RTL zu sehen

Bereits seit ihrer Kindheit lebt Gerda für die Musik. Ihr Weg führte sie aus ihrem musikalischen Elternhaus schon im Alter von 15 Jahren zu verschiedenen Rockbands, wo sie ihre Musikkarriere startete. Eigentlich wollte sie auf ihre Eltern hören und Lehrerin für Mathe und Chemie werden.Doch nach zwei Semestern des Studiums der Verfahrenschemie spürte sie, dass ihr eigentlicher Weg, ihre Berufung, in der Musik liegt. Während Gerda Tour-Erfahrungen in einer Big Band sammelte, begann sie 1977 parallel dazu ein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar, welches sie mit einem sehr guten Staatsexamen abschloss.1979 sollte eine der schicksalhaftesten Begegnungen ihrer Karriere folgen. Der amerikanische Schauspieler und Sänger Dean Reed entdeckte ihr Talent und lud sie in seine TV-Show „Der Mann aus Colorado“ ein. So begann eine Ausnahmekarriere, die bis heute anhält.Es folgten Fernsehauftritte in beliebten Sendungen wie „Ein Kessel Buntes“, „Schlagerstudio“, „Berlin Original“ und vieles mehr. Gerda erhielt Auszeichnungen wie den „Silbernen Bong“ oder den „Journalistenpreis“. Seit einem spektakulären Auftritt in Carmen Nebels MDR-Show „Musik für Sie“ rangiert ihr Titel „Heimweh nach Thüringen“ als heimliche Hymne Thüringens. Auch offiziell wurde sie für ihre Verdienste für ihr Land Botschafterin Thüringens und im Jahr 2012 zur Erfurt-Botschafterin ernannt.In ihrer Karriere feierte Gerda viele musikalische Hitparaden-Erfolge. Zum Beispiel wählte das Publikum sie 4 mal zur Musikantenkönigin in „Achims Hitparade“. 1999 verlieh ihr der Thüringer Ministerpräsident den Herbert-Roth-Preis. Bereits 2 mal wurde sie Siegerin der deutschen Schlagerhitparade bei Smago. Daneben erfand Gerda 1994 die neue Kinderfigur „Susi Sause“ mit der sie bei ihrem „Susi Sause Kinderfest“ zu allen Gelegenheiten für strahlende Augen bei Jung und Alt sorgt.Man könnte hier noch so viel mehr erwähnen: sei es ihr Auftritt in der Benefizgala von Karlheinz Böhm im Jahr 2006, ihre vielen TV-Präsentationen wie z.B. in der „Musikantenscheune“ (ARD), als singende Moderatorin des Tourneeprogramms „Das große Wunschkonzert der Volksmusik“, Fernsehshows wie „Alles Gute“, „Wieder mal zu Haus“ oder „Hier ab vier“ und „Musikantendampfer“ oder ihr Auftritt im Boxring beim Showkampf mit Arthur Abraham und Ulli Wegner. Sie tourte durch Österreich, Polen und Kroatien… begeisterte mehrere Male in Chicago und anderen amerikanischen Städten.Unvergessen ist auch ihr sehr beachteter Auftritt vor der Bundeskanzlerin Angela Merkel…!Gerda Gabriel ist eine Künstlerin, die auf vielen Bühnen vieler Genres zu finden ist. Mit Charme, Fröhlichkeit, Professionalität und guter Stimme geht sie viele verschiedene, musikalische Wege.Ob als Schlagersängerin, Stimmungssängerin, Moderatorin oder „Rockröhre“ ist sie auch entsprechend ihres Lebensmottos „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum“ als „Thüringer Original“ in der RTL Fernsehsendung „Schlager sucht Liebe“ mit dabei!--