GAIA – Moons Of Jupiter-Neues Album

Nach langjähriger Zusammenarbeit, diversen gemeinsamen Hit-Singles und Alben riefen die beiden ein neues gemeinsames Projekt namens GAIA ins Leben. Dieses sollte ihnen ermöglichen sich komplett unabhängig von ihren Solo Projekten musikalisch entfalten zu können.Armin: Über die Jahre hinweg entwickelten wir einen einzigartigen Sound, basierend auf verschiedenen Synthesizern, Beats & Loops, der einfach nicht mehr zu unseren bisherigeren Projekten passte. Das war der Grundstein für GAIA.GAIA ist ein Genre übergreifender Electro-Act, der vor allem bekannt für seine experimentellen Sounds ist, welche schon oft bei exklusiven Live-Auftritten wie beim Ultra Music Festival Miami (2014), dem Amsterdam Dance-Event (2015) oder auf dem Amsterdam Paradiso (2018) unter Beweis gestellt wurde. Dabei überzeugt das Duo nicht nur mit einem kreativen Mix aus älteren Hits und unveröffentlichten Tracks, sondern glänzt auch durch eine perfekt abgestimmte Licht-Show.Benno: Mittlerweile erstellen wir unsere Track-Arrangements live auf der Bühne und nicht mehr vorab im Studio. So können wir noch besser minimalistische, aber auch komplexere Sounds miteinander kombinieren und uns kreativ entfalten. Um dahin zu kommen,mussten wir wirklich unsere Komfortzone verlassen, was viel Überwindung gekostet hat.Am 21. Juni 2019 erscheint GAIAs erstes gemeinsames Album „Moons Of Jupiter“ mit dem sie unter Beweis stellen, dass der Musik keine Grenzen gesetzt werden können. Dabei lässt sich das ganze Projekt keinem richtigen Stil zuordnen und bewegt sich zwischen den Genres Trance und Electro.Wer gelernt hat zwischen den Zeilen zu hören, kann sich auf eine Reise in eine neues Universum freuen.